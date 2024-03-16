Партизани влаштували диверсію під час псевдовиборів в Скадовську, є поранені окупанти

Вчора, 15 березня, біля так званої "виборчої дільниці" на центральній площі тимчасово окупованого Скадовська пролунав вибух в момент патрулювання окупаційних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал "Центру національного спротиву".

Внаслідок диверсії було поранено п'ятьох російських терористів. Їх ушпиталили.

"Через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення “виборів” в місті, дозволивши лише “голосування” за місцем проживання", - пише "Спротив".

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходитимуть протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року, Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, вже заявляв про те, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Тим часом в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".