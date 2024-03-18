Провокация в Приднестровье и атака дронов на НПЗ в России: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 16 марта:

Новости за 17 марта:

Взрывы в России

В ночь на 17 марта в России было неспокойно. Взрывы слышали в не менее семи регионах РФ, в том числе в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы в районе аэропорта "Домодедово" были сбиты два беспилотника, которые, по его словам, летели на российскую столицу. Утром в трех московских аэропортах ограничили полеты.

Также в Краснодарском крае РФ горел нефтеперерабатывающий завод. Речь идет о НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Кроме того, 16 марта, источники РБК-Украина сообщили о том, чтоСБУ атаковала сразу три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России этой ночью. Речь идет о заводах "Роснефти".

Детальнее о том, могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте - читайте в нашем материале.

Провокация в Приднестровье

Российские и приднестровские СМИ

Однако Кишинев отрицает нападение. В то же время, представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов заявил, что данный инцидент стал частью российской провокации.

Спикер Воздушных сил Игната переводят на другое направление

Представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната переводят на другую должность. Полковник будет работать в другом направлении, но в составе ПС.

Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с 10 государствами

В Офисе президента заявили, что сейчас Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с десятью государствами.

"Страны даже соревнуются, кто скорее заключит соответствующее соглашение с Украиной. На сегодняшний день 7 таких соглашений уже заключены, из них 5 – со странами "Группы семи", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В Украине открыли сайт исследования российских атак на Мариупольский драмтеатр

В Украине запустили сайт по исследованию атаки на Мариупольский драматический театр.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Мариупольский драматический театр служил тайником для тысяч гражданских. Однако уже 16 марта 2022 года на здание драмтеатра была сброшена авиабомба российской армией.

Исследуя атаку на Мариупольский драматический театр, команда Центра пространственных технологий создала "Пространственный архив".

ГНСУ поймала на границе "таджика" с паспортом Украины

Пограничники задержали украинца, у которого трое жен, трое детей и поддельные документы, что он "таджик".

Во Львове работники ТЦК силой задержали волонтера

Во Львове сотрудники ТЦК силой задержали местного волонтера Кирилла Тарана.

"Возмущен очередным фактом жесткого задержания призывника представителями ТЦК", - заявил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

Умер бывший нардеп Геннадий Москаль

Украинский политик, экс-нардеп Геннадий Москаль скончался в возрасте 73 лет. Причиной смерти была тяжелая болезнь.

В Сумской области за четыре дня эвакуировали около 300 человек

В Сумской области продолжается эвакуация гражданского населения из приграничных территорий.

По данным администрации, из Великописаревской общины, ежедневно находящейся под вражескими обстрелами, с 13 по 17 марта эвакуированы 256 человек, в том числе 26 детей.

Кроме того, эвакуация проводится из села Рыжевка Белопольского общества. В субботу утром в деревне находился 31 житель, за выходные 23 человека эвакуировались.

В Киеве человек упал под поезд

В Киеве 17 марта человек попал под поезд на линии городского электропоезда столичной городской электрички (Kyiv City Express).

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