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Під Харковом "Шахед" пошкодив об'єкт критичної інфраструктури

Харків, Субота 16 березня 2024 08:57
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Під Харковом "Шахед" пошкодив об'єкт критичної інфраструктури Фото: під Харковом "Шахед" пошкодив об'єкт критичної інфраструктури (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський дрон-камікадзе вдарив по селу під Харковом вночі 16 березня. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Як зазначає Синєгубов, близько 02:25 російський безпілотник "Шахед" вдарив по селу Козача Лопань Харківського району.

Внаслідок ворожої атаки був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. За даними місцевої влади, постраждалих немає..

Загадом за минулу добу російські війська обстріляли 20 населених пунктів Харківської області. Окупанти застосували артилерії, міномети, а також дрони, балістичні ракети "Іскандер-М" та авіабомби.

t.me/synegubov

Голова ОВА додає, що за добу було евакуйовано 26 дітей з родинами з районів поблизу лінії фронту у Харківській області.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що Харків та населені пункти області майже щоденно потрапляють під ворожі обстріли, зокрема, і через близькість до кордону з РФ.

Крім того, у Куп'янському район точаться бойові дії, окупанти хочуть повернути території, які захопили на початку повномасштабного вторгнення. Ситуація на цьому напрямку складна.

Як повідомлялося, вчора, 15 березня, окупанти завдали ракетного удару по селищу Золочів у Харківській області. Було знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги.

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