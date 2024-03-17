Фіктивні діти та національність. ДПСУ впіймала на кордоні "таджика" з паспортом України

Прикордонники затримали українця, який має трьох дружин, трьох дітей та підроблені документи, що він "таджик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними ДПСУ, чоловік прямував до Словаччини рейсовим автобусом "Свалява - Кошице" через пункт пропуску "Ужгород".

На контроль разом з паспортом громадянина України для виїзду за кордон він надав три свідоцтва про народження дітей - громадян Таджикистану.

Фото: ДПСУ впіймала на кордоні таджика з паспортом України (dpsu.gov.ua)

У ході опитування чоловік сказав, що за національністю він таджик та до приїзду в Україну проживав у Таджикистані. Там, за його словами, має двох дружин, з якими перебуває у цивільному шлюбі, і від яких має трьох дітей. У 2022 році він приїхав до Києва та після одруження з українкою набув громадянства України.

Втім, перевіряючи документи багатогранного чоловіка, у свідоцтвах про народження "його" дітей прикордонники виявили ознаки підробки. Зокрема, інспектори встановили, що оригінальні дані у всіх трьох документах було витравлено хімічною речовиною, а зверху нанесено новий текст.

На місце події викликали співробітників Нацполіції. Підроблені документи вилучила слідчо-оперативна група.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, прикордонники затримали двох "спринетрів", які змогли не подолати протитранспортний рів.

Крім того, на кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали групу чоловіків призовного віку, а згодом і їх "переправника".

РБК-Україна також повідомляло, що нещодавно прикордонники затримали порушника, який у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався "магічно" зникнути з України.

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