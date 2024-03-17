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Росіяни розбомбили центр Великої Писарівки, цивільних закликали евакуюватись

Неділя 17 березня 2024 09:45
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Росіяни розбомбили центр Великої Писарівки, цивільних закликали евакуюватись Фото: росіяни розбомбили центр Великої Писарівки, цивільних закликали евакуюватись (Facebook-сторінка Людмили Бірюкової)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи розбомбили центр селища Велика Писарівка Сумської області. Цивільних закликали евакуюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Великописарівської громади Людмили Бірюкової.

"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію", - заявила Бірюкова.

Також голова громади додала, що послуги й консультації щодо евакуації надаватимуться фахівцями селищної ради в телефонному й онлайн-режимі.

Росіяни розбомбили центр Великої Писарівки, цивільних закликали евакуюватись

Фото: росіяни розбомбили центр Великої Писарівки, цивільних закликали евакуюватись (Facebook-сторінка Людмили Бірюкової)

Обстріли Сумської області

Нещодавно голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх заявив про те, у прикордонні за останні два дні пролунало 800 вибухів. Це піврічна норма обстрілів регіону.

Зокрема Нацполіція повідомила, що російські окупанти зруйнували міст. Це ускладнило евакуацію з прикордонного села Лугівка в Сумській області.

Тим часом через обстріли в трьох громадах регіону планують провести обов'язкову евакуацію дітей.

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