Пенсії, доплати, меддопомога, тарифи й дозвілля: що зміниться для українців у квітні

07:30 31.03.2026 Вт
6 хв
Другий місяць весни не тільки вплине на деякі гаманці, але й внесе корективи у правила поведінки
aimg Ірина Костенко
У квітні деякі правила для українців можуть змінитися (фото ілюстративне: Getty Images)

Квітень 2026 року принесе українцям низку важливих змін у різних сферах життя. Декому перерахують пенсії, інших - підтримають одноразовими виплатами, але будуть також і "загальні" нововведення.

Докладніше про найважливіші зміни в Україні впродовж другого місяця весни, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Пенсії та доплати: декому з працюючих пенсіонерів автоматично перерахують виплати, а майже 13 млн українців отримають одноразову допомогу в 1500 гривень.
  • Медицина: програма "Доступні ліки" поповниться новими препаратами, а замість проби Манту почнуть впроваджувати сучасні ТВГІ-тести.
  • Тарифи та зв'язок: здорожчати можуть деякі квитки "Укрзалізниці" та певні популярні серед українців мобільні плани (принаймні в одного з операторів).
  • Гроші й зарплати: наприкінці місяця дехто зможе отримати "паливний" кешбек, а працівники позашкільної освіти отримають шанс на вищий дохід.
  • Природа та дозвілля: у квітні в Україні стартує "сезон тиші" у лісах та нерестова заборона на риболовлю (терміни можуть різнитися залежно від регіону).
  • Курс валют: на ринку може бути відносний "спокій" завдяки достатнім ресурсам НБУ.

Пенсії

З 1 квітня 2026 року в Україні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій, який торкнеться двох категорій працюючих пенсіонерів.

Так, виплати зростуть для українців, які:

  • після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня 2026 року набули 24 місяці страхового стажу;
  • набули менше ніж 24 місяці страхового стажу, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Доплата до пенсій або соцвиплат

У квітні 2026 року майже 13 мільйонів українців отримають одноразову доплату до пенсій або соціальних виплат.

Йдеться про додаткові 1500 гривень, які нарахують найбільш вразливим категоріям населення.

Кошти будуть нараховані автоматично - через ті ж механізми, за якими люди вже отримують пенсії та соцвиплати (на рахунки в банках або через "Укрпошту").

Зарплати у позашкільній освіті

Наприкінці лютого 2026 року Верховна Рада схвалила зміни до закону "Про позашкільну освіту", які дозволяють встановлювати вищі зарплати працівникам закладів позашкільної освіти.

10 березня його підписав президент України, а 12 березня - документ опублікували в "Голосі України". Отже, закон набере чинності з 12 квітня (через місяць із дня його опублікування).

Це розширить фінансову автономію засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти у питаннях формування зарплат (окладів, доплат, надбавок, грошових винагород).

"Доступні ліки"

Раніше в Україні оновили перелік лікарських засобів та медвиробів, які пацієнти можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою в межах програми "Доступні ліки".

З квітня вона поповниться новими препаратами для лікування хронічних хвороб (до оновленого списку додали 37 нових препаратів у різних дозуваннях).

Основний акцент зроблено при цьому на лікуванні:

  • серцево-судинних захворювань;
  • цукрового діабету;
  • хвороб дихальної системи.

Виявлення туберкульозу

З квітня поточного року в Україні розпочнеться поступове впровадження нових, більш ефективних методів діагностики туберкульозу.

Вони замінять традиційну пробу Манту.

Йдеться, зокрема, про використання тесту на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ).

Лікарняні

У квітні набирають чинності зміни до закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі:

  • листків непрацездатності;
  • документів, що є підставою для їх формування.

Запроваджені норми спрямовані на поєднання:

  • цифрових рішень;
  • прозорих процесів;
  • захисту прав пацієнтів, медичних працівників і страхувальників.

Нові правила стосуватимуться як електронних, так і паперових документів (хоча останні - використовуються зараз лише у виняткових випадках).

При цьому основна мета - посилення контролю за тим, наскільки обґрунтовано тій чи іншій людині видається лікарняний.

"Ветеранський спорт"

У квітні стартує черговий етап подачі заявок у межах щоквартальної програми "Ветеранський спорт".

Йдеться про 1500 гривень на заняття спортом для ветеранів і ветеранок.

Така ініціатива надає можливість ветеранам та учасникам бойових дій з інвалідністю отримувати фінансову допомогу для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури.

Щоб кожен міг обрати свій формат руху з урахуванням стану здоров'я та власного темпу.

Мобільний зв'язок

У квітні мобільний зв'язок для декого з українців може здорожчати.

Так, мобільний оператор lifecell повідомив, що підвищує ціни на популярні тарифні плани вже з 2 квітня 2026 року.

При цьому абонентам збільшать обсяг мобільного інтернету - кількість ГБ для використання в країнах Європейського Союзу.

Тарифи УЗ

"Укрзалізниця" та Міністерство розвитку громад і територій підготували проект змін до правил і тарифів пасажирських перевезень.

Так, вже з квітня 2026 року може відбутись індексація тарифів на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів - орієнтовно на 20%.

Українцям пояснили, що це - перша індексація таких тарифів з 2012 року;

В цілому ж динамічне ціноутворення на залізничні квитки у преміумсегменті (СВ та 1 клас поїздів "Інтерсіті+") може залежати від попиту, дати купівлі та заповненості поїзда.

"Паливний" кешбек

У березні в Україні запрацював так званий "паливний" кешбек.

Йдеться про те, що українці, які заправляються на АЗС і беруть участь у програмі, отримають до 15% витрачених грошей.

Очікується, що програма "паливного" кешбеку діятиме до 1 травня поточного року.

А компенсація за пальне, куплене у березні, надійде на картку "Національного кешбеку" до кінця квітня.

"Сезон тиші"

З квітня в Україні розпочинається щорічний "сезон тиші".

Йдеться про особливий період, передбачений законом, коли дикі тварини масово розмножуються та вирощують потомство.

Триватиме він до 15 червня.

Правила риболовлі

У квітні в Україні починає діяти "загальна" нерестова заборона - щорічні весняно-літні обмеження на вилов риби у період її розмноження.

В цілому вона розпочинається з 1 квітня 2026 року, проте насправді ця дата умовна - для водойм у більшості регіонів України, але не для всіх без виключення.

Тобто місцями строки можуть відрізнятися.

При цьому в деяких областях обмеження щодо вилову певних видів риб може, навпаки, закінчуватись.

Так, наприклад, у всіх рибогосподарських водних об'єктах (та їх частинах) міста Києва та Київської області заборона на вилов щуки у період її переднерестової та нерестової активності було запроваджено у період з 15 лютого до 31 березня 2026 року.

Курс валют

Згідно з інформацією директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тараса Лєсового, квітень 2026 року може стати визначальним місяцем, який задасть "ритм" усьому року.

У коментарі РБК-Україна експерт раніше пояснив, що попри економічний тиск та зовнішні виклики, Національний банк має достатньо ресурсів, щоб утримати ситуацію під контролем і не допустити хаосу на валютному ринку.

"Можна припустити, що впродовж квітня загальний фон дещо заспокоїться, а на світових ринках повернеться хоч і крихкий, але все ж спокій. Хоча повна невизначеність, безумовно, нікуди не зникне", - зауважив фахівець.

Підпишіться на наші оновлення в Google!
У Білому домі натякнули на терміни закінчення війни з Іраном
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни