Пенсии, доплаты, медпомощь, тарифы и досуг: что изменится для украинцев в апреле

Апрель 2026 года принесет украинцам ряд важных изменений в разных сферах жизни. Некоторым пересчитают пенсии, других - поддержат единоразовыми выплатами, но будут также и "общие" нововведения.

Главное: Пенсии и доплаты : некоторым из работающих пенсионеров автоматически пересчитают выплаты, а почти 13 млн украинцев получат единовременное пособие в 1500 гривен.

Медицина : программа "Доступные лекарства" пополнится новыми препаратами, а вместо пробы Манту начнут внедрять современные ТВГИ-тесты.

Тарифы и связь : подорожать могут некоторые билеты "Укрзализныци" и определенные популярные среди украинцев мобильные планы (по крайней мере у одного из операторов).

Деньги и зарплаты : в конце месяца некоторые смогут получить "топливный" кэшбек, а работники внешкольного образования получат шанс на более высокий доход.

Природа и досуг : в апреле в Украине стартует "сезон тишины" в лесах и нерестовый запрет на рыбалку (сроки могут отличаться в зависимости от региона).

Курс валют: на рынке может быть относительное "спокойствие" благодаря достаточным ресурсам НБУ.

Пенсии

С 1 апреля 2026 года в Украине произойдет автоматический перерасчет пенсий, который коснется двух категорий работающих пенсионеров.

Так, выплаты вырастут для украинцев, которые:

после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2026 года приобрели 24 месяца страхового стажа;

приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Доплата к пенсиям или соцвыплатам

В апреле 2026 года почти 13 миллионов украинцев получат единовременную доплату к пенсиям или социальным выплатам.

Речь идет про дополнительные 1500 гривен, которые начислят наиболее уязвимым категориям населения.

Средства будут начислены автоматически - через те же механизмы, по которым люди уже получают пенсии и соцвыплаты (на счета в банках или через "Укрпочту").

Зарплаты во внешкольном образовании

В конце февраля 2026 года Верховная Рада приняла изменения в закон "О внешкольном образовании", которые позволяют устанавливать более высокие зарплаты работникам учреждений внешкольного образования.

10 марта его подписал президент Украины, а 12 марта - документ опубликовали в "Голосе Украины". Таким образом, закон вступит в силу с 12 апреля (через месяц со дня его опубликования).

Это расширит финансовую автономию учредителей государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования в вопросах формирования зарплат (окладов, доплат, надбавок, денежных вознаграждений).

"Доступные лекарства"

Ранее в Украине обновили перечень лекарственных средств и медизделий, которые пациенты могут получить бесплатно или с частичной доплатой в рамках программы "Доступные лекарства".

С апреля она пополнится новыми препаратами для лечения хронических болезней (в обновленный список добавили 37 новых препаратов в разных дозировках).

Основной акцент сделан при этом на лечении:

сердечно-сосудистых заболеваний;

сахарного диабета;

болезней дыхательной системы.

Выявление туберкулеза

С апреля текущего года в Украине начнется постепенное внедрение новых, более эффективных методов диагностики туберкулеза.

Они заменят традиционную пробу Манту.

Речь идет, в частности, об использовании теста на высвобождение гамма-интерферона (ТВГИ).

Больничные

В апреле вступают в силу изменения в закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" насчет усовершенствования порядка выдачи, продления и контроля за обоснованностью выдачи:

листков нетрудоспособности;

документов, являющихся основанием для их формирования.

Введенные нормы направлены на сочетание:

цифровых решений;

прозрачных процессов;

защиты прав пациентов, медицинских работников и страхователей.

Новые правила будут касаться как электронных, так и бумажных документов (хотя последние - используются сейчас только в исключительных случаях).

При этом основная цель - усиление контроля за тем, насколько обоснованно тому или иному человеку выдается больничный.

"Ветеранский спорт"

В апреле стартует очередной этап подачи заявок в рамках ежеквартальной программы "Ветеранский спорт".

Речь идет про 1500 гривен на занятия спортом для ветеранов и ветеранок.

Такая инициатива предоставляет возможность ветеранам и участникам боевых действий с инвалидностью получать финансовую помощь для посещения спортивных залов, бассейнов и других учреждений физической культуры.

Чтобы каждый мог выбрать свой формат движения с учетом состояния здоровья и собственного темпа.

Мобильная связь

В апреле мобильная связь для некоторых из украинцев может подорожать.

Так, мобильный оператор lifecell сообщил, что повышает цены на популярные тарифные планы уже со 2 апреля 2026 года.

При этом абонентам увеличат объем мобильного интернета - количество ГБ для использования в странах Европейского Союза.

Тарифы УЗ

"Укрзализныця" и Министерство развития общин и территорий подготовили проект изменений в правила и тарифы пассажирских перевозок.

Так, уже с апреля 2026 года может произойти индексация тарифов на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов - ориентировочно на 20%.

Украинцам объяснили, что это - первая индексация таких тарифов с 2012 года;

В целом же динамическое ценообразование на железнодорожные билеты в премиум-сегменте (СВ и 1 класс поездов "Интерсити+") может зависеть от спроса, даты покупки и заполненности поезда.

"Топливный" кэшбек

В марте в Украине заработал так называемый "топливный" кэшбек.

Речь о том, что украинцы, которые заправляются на АЗС и участвуют в программе, получат до 15% потраченных денег.

Ожидается, что программа "топливного" кэшбека будет действовать до 1 мая текущего года.

А компенсация за топливо, купленное в марте, поступит на карту "Национального кэшбэка" до конца апреля.

"Сезон тишины"

С апреля в Украине начинается ежегодный "сезон тишины".

Речь идет об особом периоде, предусмотренном законом, когда дикие животные массово размножаются и выращивают потомство.

Продлится он до 15 июня.

Правила рыбалки

В апреле в Украине начинает действовать "общий" нерестовый запрет - ежегодные весенне-летние ограничения на вылов рыбы в период ее размножения.

В целом он начинается с 1 апреля 2026 года, однако на самом деле эта дата условная - для водоемов в большинстве регионов Украины, но не для всех без исключения.

То есть местами сроки могут отличаться.

При этом в некоторых областях ограничения по вылову определенных видов рыб может, наоборот, заканчиваться.

Так, например, во всех рыбохозяйственных водных объектах (и их частях) города Киева и Киевской области запрет на вылов щуки в период ее преднерестовой и нерестовой активности был введен в период с 15 февраля по 31 марта 2026 года.

Курс валют

Согласно информации директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тараса Лесового, апрель 2026 года может стать определяющим месяцем, который задаст "ритм" всему году.

В комментарии РБК-Украина эксперт ранее объяснил, что несмотря на экономическое давление и внешние вызовы, Национальный банк имеет достаточно ресурсов, чтобы удержать ситуацию под контролем и не допустить хаоса на валютном рынке.

"Можно предположить, что в течение апреля общий фон несколько успокоится, а на мировых рынках вернется хоть и хрупкий, но все же покой. Хотя полная неопределенность, безусловно, никуда не исчезнет", - отметил специалист.