Операція у Бєлгородській області та просування ЗСУ під Бахмутом: новини за 22 травня

Вчора, 22 травня 2023 року, "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" розпочали рейд в Бєлгородську область. А українські захисники продовжують витісняти російських окупантів під Бахмутом та просунулись на 400 метрів.

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Операція у Бєлгородській області РФ

"Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" розпочали рейд в Бєлгородську область. За даними Головного управління розвідки, метою таких дій є створення "зони безпеки" для захисту українців.

Вони, ймовірно, розташувалися на території майже 5 квадратних кілометрів. Бійці "Російського добровольчого корпусу" під час операції у Бєлгородській області змогли захопити техніку окупантів.

Більш детально про операцію у Бєлгородській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Українські військові змогли просунутися під Бахмутом за добу: у ЗСУ розкрили деталі

Українські захисники продовжують витісняти російських окупантів під Бахмутом. За добу їм удалося просунутися на 200-400 метрів.

За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, росіяни продовжують спроби повної окупації Бахмута, оскільки для них це є пріоритетною метою. Наразі ворог хоче захопити те місце, де українські підрозділи тримають оборону, - південно-західну частину міста.

"Водночас на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і, по можливості, в рамках нашої оборонної операції контратакувати його. Зокрема, за цю добу вдалося на різних ділянках від 200 до 400 метрів просунутися", - розповів Череватий.

США можуть стати головним гарантом безпеки для України, - WSJ

Країни Заходу хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль. Головним гарантом можуть стати США.

У виданні зазначають, що підготовку ізраїльської моделі гарантій безпеки для України підтвердив президент Польщі Анджей Дуда та низка неназваних західних чиновників.

За інформацією джерел журналістів, концепцію ізраїльської моделі для України розробили ще у 2022 році керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Колишній помічник Расмуссена Фабріс Потьє розповів, що США мають стати головним гарантом безпеки України. При цьому співрозмовники WSJ розповіли, що гарантами можуть стати Велика Британія, Німеччина і Франція. Влада цих країн вже "згодна з подібним планом".

Парламентська асамблея НАТО визнала злочини РФ проти України геноцидом

Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим країни-агресора - рашизмом.

Голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв повідомив, що на сесії асамблеї у Люксембурзі декларацію ухвалили одностайно.

"Крім того, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО", - написав Чернєв.

Він назвав декларацію дипломатичною перемогою Україну, у якій враховані всі наші ключові побажання щодо фінального тексту.

Нідерланди найближчим часом почнуть підготовку українських льотчиків на F-16

Уряд Нідерландів готовий розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 найближчим часом.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра поки що не хоче називати конкретну дату чи термін старту навчання українських пілотів. Наразі він планує проконсультуватися зі своїми колегами з ЄС з цього питання.

"Але завжди було так, що після того, як ми ухвалювали принципове рішення, ми зазвичай дуже швидко бралися до реалізації", - додав міністр.

За даними США, навчання пілотів буде проходити у Європі. Глава МЗС Нідерландів сказав, що країна тісно співпрацює з Данією, Норвегією та Бельгією щодо навчання українських пілотів.

Робимо все, щоб рішення на літньому саміті НАТО "спрацювало" для України, - Зеленський

Україна робить усе можливе, аби на саміті НАТО у Вільнюсі було прийняте рішення, яке "спрацює" для нашої держави.

За словами президента України Володимира Зеленського, протягом цього та найближчих тижнів відбудуться нові зустрічі та переговори. Більшою мірою йдеться про візити партнерів до України. Очікується, що нові тижні принесуть ще більше зброї для наших захисників.

"Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яке спрацює. Подивимось, але, тим не менш, ми працюємо над цим", - сказав президент.

Два пункти. Кулеба розповів за яких умов Україна готова розглядати мирні плани

Україна готова говорити про мирний план врегулювання війни з усіма, якщо він базуватиметься на двох принципах. Території України не повинні перейти Росії, а саму війну не можна зараз заморозити.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, найкращу перспективу зараз має "формула миру" України.

"Ми говоримо з усіма, хто має свої пропозиції, якщо ці пропозиції поважають два фундаментальні принципи", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що не може бути в основі жодного плану покладена ідея юридичного або фактичного переходу територій України під контроль РФ. Також не може бути жодної мови про заморожування війни.

Данілов вказав на єдине вирішення питання з безпекою в Чорному морі

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що тільки деокупація Криму зможе гарантувати безпеку судноплавства та вільної торгівлі в Чорному морі.

За його словами, саме деокупацію Криму та статус Севастополя як сучасної та потужної військово-морської бази України зможе гарантувати безпеку судноплавства у Чорному морі.

"Питання безпеки всього близькосхідного регіону, безпеки судноплавства та вільної торгівлі в Чорному морі неможливо вирішити без повної та безумовної деокупації Криму та статусу Севастополя як сучасної та потужної військово-морської бази України", - написав Данілов.

Екс-головреда NEXTA Протасевича помилували в Білорусі

У Білорусі помилували журналіста, одного із засновників Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. До цього режим Лукашенка засудив його до восьми років колонії посиленого режиму.

Вказано, що нібито Протасевич сам повідомив про це провладним ЗМІ.

"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина", - цитує його "Белта".

В Україні до п'ятниці буде нестійка погода: прогноз на тиждень

Погода в Україні цього робочого тижня, з 23 по 26 травня, буде дощовою. При цьому подекуди очікуються грози та штормовий вітер.

За прогнозом синоптиків, до п'ятниці очікується нестійка погода. Так, в Україні, крім західних областей очікуються короткочасні дощі. При цьому місцями прогнозуються грози.

Також в Україні подекуди очікуються град і шквали 15-20 м/с. Вітер східний, північно-східний, 3-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11 +16 градусів, а в західній частині +6 +12 градусів. При цьому температура вдень становитиме +20 +26 градусів.