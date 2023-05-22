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Нідерланди найближчим часом почнуть підготовку українських льотчиків на F-16

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Понеділок 22 травня 2023 17:15
Нідерланди найближчим часом почнуть підготовку українських льотчиків на F-16 Фото: міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Нідерландів готовий розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстри, яку приводить RTL Nieuws.

Він поки що не хоче називати конкретну дату чи термін старту навчання українських пілотів. Наразі він планує проконсультуватися зі своїми колегами з ЄС з цього питання.

"Але завжди було так, що після того, як ми ухвалювали принципове рішення, ми зазвичай дуже швидко бралися до реалізації", - додав міністр.

За даними США, навчання пілотів буде проходити у Європі. Глава МЗС Нідерландів сказав, що країна тісно співпрацює з Данією, Норвегією та Бельгією щодо навчання українських пілотів.

F-16 для України

Раніше президент США Джо Байден заявив, що згоден на старт навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо сказав, що Оттава також приєднається до тренувань українських пілотів на сучасних винищувачах.

РБК-Україна розповідало, що наймасовіший літак 4 покоління F-16 здатен закрити українське небо від ворожої авіації. Його оснащення дозволяє дистанційно ліквідувати цілі противника.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель сьогодні повідомив, що українські льотчики вже розпочали навчання на винищувачах F-16.

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