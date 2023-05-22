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Екс-головреда NEXTA Протасевича помилували в Білорусі

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Мінськ, Понеділок 22 травня 2023 13:36
Екс-головреда NEXTA Протасевича помилували в Білорусі Фото: Роман Протасевич (t.me/protasevich_by)
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі помилували журналіста, одного із засновників Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. До цього режим Лукашенка засудив його до восьми років колонії посиленого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське пропагандистське видання "Белта".

Вказано, що нібито Протасевич сам повідомив про це провладним ЗМІ.

"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина", - цитує його "Белта".

Що відомо про Протасевича і його справу

Роман Протасевич є колишнім головним редактором опозиційного Телеграм-каналу Nexta. Журналіста та його тодішню дівчину Софію Сапегу затримали у травні 2021 року в аеропорту "Мінськ".

Для цього режим Лукашенка наказав екстрено посадити літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Після чого проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка ввели низку санкцій.

Самого ж Протасевича в Білорусі суд засудив до восьми років колонії посиленого режиму у справі про нібито "змову з метою захоплення влади". Однак він згодом відмовився від критики режиму Лукашенка. Натомість Софія Сапега отримала 6 років колонії.

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Олександр Лукашенко Білорусь Роман Протасевич Минск
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