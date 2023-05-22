В Україні до п'ятниці буде нестійка погода: прогноз на тиждень

Погода в Україні цього робочого тижня, з 23 по 26 травня, буде дощовою. При цьому подекуди очікуються грози та штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook .

За прогнозом синоптиків, до п'ятниці очікується нестійка погода. Так, в Україні, крім західних областей очікуються короткочасні дощі. При цьому місцями прогнозуються грози.

Також в Україні подекуди очікуються град і шквали 15-20 м/с. Вітер східний, північно-східний, 3-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11 +16 градусів, а в західній частині +6 +12 градусів. При цьому температура вдень становитиме +20 +26 градусів.

Прогноз погоди на травень

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура у травні буде в межах від +14 до +18 градусів. При цьому у горах очікується +10 +13 градусів. Такий прогноз свідчить про те, що погода в Україні у травні практично не змінилася і є нормою.

Літо у Києві

У середині травня синоптики зафіксували прихід метеорологічного літа до Києва. Оскільки середньодобова температура повітря перевищила +15 градусів.

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