В Україні до п'ятниці буде нестійка погода: прогноз на тиждень
Погода в Україні цього робочого тижня, з 23 по 26 травня, буде дощовою. При цьому подекуди очікуються грози та штормовий вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.
За прогнозом синоптиків, до п'ятниці очікується нестійка погода. Так, в Україні, крім західних областей очікуються короткочасні дощі. При цьому місцями прогнозуються грози.
Також в Україні подекуди очікуються град і шквали 15-20 м/с. Вітер східний, північно-східний, 3-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +11 +16 градусів, а в західній частині +6 +12 градусів. При цьому температура вдень становитиме +20 +26 градусів.
Прогноз погоди на травень
За прогнозом синоптиків, середня місячна температура у травні буде в межах від +14 до +18 градусів. При цьому у горах очікується +10 +13 градусів. Такий прогноз свідчить про те, що погода в Україні у травні практично не змінилася і є нормою.
Літо у Києві
У середині травня синоптики зафіксували прихід метеорологічного літа до Києва. Оскільки середньодобова температура повітря перевищила +15 градусів.
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