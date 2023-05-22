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Бійці "РДК" захопили російську техніку у Бєлгородській області (відео)

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Понеділок 22 травня 2023 22:31
Бійці "РДК" захопили російську техніку у Бєлгородській області (відео) Ілюстративне фото: бійці "РДК" захопили російську техніку у Бєлгородській області (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Бійці "Російського добровольчого корпусу" під час операції у Бєлгородській області змогли захопити техніку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РДК" у Telegram.

Військові, які допомагають захищати Україну від російського вторгнення, стверджують, що вони захопили російський БТР-82А, який був прийнятий на озброєння лише у 2011 році та обладнаний гарматою 30 мм.

Обережно, на відео є ненормативна лексика!

Також солдати захопили ще одну техніку російських окупантів, але її назви не уточнили.

Операція у Бєлгородській області

Сьогодні, 22 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" перетнули кордон з Бєлгородською областю і розпочали там свою операцію.

Серед росіян одразу розпочалася паніка. Губернатор регіону заявив, що надвечір з прикордонних населених пунктів виїхала більша частина населення. Також у Бєлгородській області оголосили режим контртерористичної операції.

Більш детально про події у регіоні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Білгородська область Війна Росії проти України
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