"Смуга безпеки" для України. Що відбувається у Бєлгородській області

Легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) проводять операцію в Бєлгородській області (РФ). Повідомляється про бої та взяття під контроль кількох населених пунктів.

Що відбувається

Операція у Бєлгородській області розпочалася сьогодні вранці. Легіон "Свобода Росії" анонсував "повернення додому" і закликав жителів прикордонних районів не чинити спротив. Пізніше з'явилася інформація про бої, наразі відомо про те, що два населені пункти - Козинка та Гора-Подол - знаходяться під контролем бійців. Також розпочався штурм Грайворона.

Фото: "Свобода Росії" та РДК просуваються від кордону у бік Бєлгорода

Також було опубліковано фото з першими прапорами вільної Росії над звільненими від путінського режиму територіями.

Російські паблики пишуть про бої в районі населених пунктів Глотове, Козинка та Гора-Подол. На допомогу прикордонникам спрямовано вертольоти та бронетехніку, МВС Бєлгородської області оголосило загальний збір співробітників у всіх відділах поліції, а з Грайворонського району вже, очевидно, проводиться евакуація. У самому місті чути звуки стрілянини, а місцеві у паніці намагаються виїхати самостійно.

Крім того, повідомлялося про падіння вертольота поблизу населеного пункту Прохорівка за 100 км від кордону з Україною. Уламки поки не знайдено, рятувальники нібито об'їхали три поля в районі місця падіння, але нічого не виявили. У той же час у мережі поширюються відео з густим чорним димом, ймовірно, через катастрофу вертольота.

За даними Telegram-каналу Baza, під час обстрілу було поранено заступника голови адміністрації міста Грайворон і двох співробітників МНС. Федеральний телеканал "Росія 24" присвятив подіям у Бєлгородській області 23 секунди ефіру, зачитавши повідомлення губернатора В'ячеслава Гладкова про "надзвичайну ситуацію".

З ранку у Бєлгородській області продовжуються вибухи. Російські ЗМІ заявили про обстріл низки сіл, у тому числі Новостройки-Первої, Козинки, Безімено, Доброго, Глотова та Головчиного. У самому Бєлгороді працювали сирени повітряної тривоги, повідомлялося про стрілянину по дронах. Також надходили повідомлення про бої в районі прикордонного пункту у Грайвороні. У мережі було опубліковано відео нібито його знищення.

У Грайворонському районі спостерігаються перебої з мобільним зв'язком, інтернетом та електропостачанням. Також повідомляється про польоти військової авіації, зокрема, над селом Рокитне гелікоптери відстрілювали теплові пастки.

Що говорять у Росії

Російська влада мовчала про події у Бєлгородській області весь ранок. Губернатор В'ячеслав Гладков спочатку говорив про "інформаційну атаку", але пізніше заявив про те, що туди нібито зайшла "українська диверсійно-розвідувальна група".

Російському президенту Володимиру Путіну доповіли про це у другій половині дня.

"Міноборони, ФСБ та Прикордонна служба доповіли президенту РФ про спробу прориву української диверсійної групи до Бєлгородської області", - заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

За його словами, йде робота "щодо знищення диверсантів". Він також зазначив, що метою є відвернення уваги від Бахмутського напряму після того, як російська сторона заявила про нібито повний контроль над Бахмутом (Донецька область).

Станом на вечір у регіоні оголошено режим контртерористичної операції. Режим КТО передбачає такі можливі обмеження:

перевірка документів, огляд на в'їзді та виїзді із зони дії режиму

безперешкодне проникнення силовиків у будь-які приміщення

контроль обміну інформацією та відключення зв'язку

тимчасове виселення людей та заборона руху транспорту

посилення охорони громадського порядку, критичної інфраструктури та інших важливих об'єктів, зупинка небезпечних виробництв

Реакція України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна спостерігає за подіями у Бєлгородській області. За його словами, партизанський рух зі зброєю в руках став рушійною політичною силою "в тоталітарній країні закручених гайок".

"Україна з інтересом спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії і вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього відношення. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському воєнторгу, а підпільні партизанські загони складаються таки з громадян Росії", - зазначив він. своєму Twitter.

Фото: Михайло Подоляк назвав операцію РДК та "Свободи Росії" партизанською акцією (Віталій Носач/РБК-Україна)

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що спільна операція "Свободи Росії" та РДК спрямована на створення "смуги безпеки". За його словами, формування, що складаються з громадян Росії, розпочали звільнення Бєлгородської області від режиму Путіна, щоб відсунути противника для захисту українського цивільного населення в прикордонних районах.

В ефірі телемарафону він також заявив, що росіяни через цю операцію вже терміново евакуюють сховище ядерних боєприпасів біля КПП "Грайворон".

Як пояснює Центр стратегічних комунікацій, у Бєлгородській області працює внутрішній спротив, який став наслідком агресивної політики путінського режиму.

Там також зазначають, що після воєнної перемоги над Росією питання "смуги безпеки" стане одним із ключових на переговорах щодо майбутнього співіснування України з північним сусідом. І нагадують, що Україна вимагатиме створення демілітаризованої зони у прикордонних регіонах.

Про те, як розпочиналася операція у Бєлгородській області - у матеріалі "Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ".

Що відомо про РДК та легіон "Свобода Росії"

Це військові підрозділи, сформовані із російських громадян, які виявили бажання захищати Україну від російського вторгнення.

Легіон формувався з березня 2022 року з колишніх російських військових, які здалися в полон та інших росіян. "Російський добровольчий корпус" з'явився у серпні. До нього набирали росіян, які проживають в Україні та інших країнах.

Обидва підрозділи беруть активну участь у відбитті агресії РФ.

У березні 2023 року РДК здійснив перший рейд у прикордонні села Сушани та Любечани Брянської області. Зокрема, у мережі розійшлися відео з людьми у військовій формі та жовтими пов'язками біля фельдшерського пункту у Любечанах та на фоні поштового відділення, повідомлялося про перестрілку. Згодом група вийшла з російської території.

Як стало відомо пізніше, у рейді брали участь близько 45 осіб, зокрема представники партизанської мережі. У Кремлі назвали його терактом та звинуватили Україну, українська сторона офіційно заперечувала причетність.