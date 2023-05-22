ua ru
Пн, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Залишили ворога без очей". Бійці ССО знищили російський комплекс "Іронія" (відео)

Новость на русском →
Понеділок 22 травня 2023 18:35
"Залишили ворога без очей". Бійці ССО знищили російський комплекс "Іронія" (відео) Фото: бійці ССО знищили російський комплекс "Іронія" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці Сил спецоперацій за допомогою ударного дрона знищили російський оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія", за допомогою якого окупанти збирали дані про дії українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як зазначається, сучасний комплекс спостереження був встановлений окупантами на одній з операційних ділянок. З його допомогою вони збирали інформацію про дії Сил оборони України й виявляли техніку та особовий склад ЗСУ.

Група ССО України з допомогою ударного дрону відпрацювала по ворожому комплексу і знищила його, позбавивши противника важливого елементу розвідки.

У ССО зазначили, що до комплексу "Іронія" входять тепловізор, далекомір, передбачено функцію відеозйомки - все це дозволяло противнику вести цілодобове спостереження і вчасно реагувати на дії українських підрозділів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що бійці Сил спецоперацій влаштували "полювання" на окупантів у Мар'їнці Донецької області. Захисники ліквідували росіян за допомогою безпілотників.

Також раніше ми писали, що українські військові Сил спеціальних операцій знищили російський дрон. Для цього було достатньо одного пострілу із ПЗРК "Stinger".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ
Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів