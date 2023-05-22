У розвідці розповіли про резерви, які Росія може перекинути під Бахмут

Росія може перекинули на Бахмутський напрямок резерви своєї армії, проте вони не мають належної підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про резерви, то побачимо чим закінчаться заяви Пригожина про "виведення" своїх підрозділів ПВК. Але, враховуючи їх великі втрати, то подібні заяви виглядають логічно. Наскільки будуть виконані - це вже не перші заяви Пригожина", - сказав він.

Щодо рівня підготовки резервів, то, за словами Юсова, він вже давно не відповідає стандартам в самій же російській армії. Проте кількісно вони їх можуть перекидати.

Представник ГУР додав, що якщо РФ перекине резерви під Бахмут, то це означатиме, що вони не з'являться на іншій лінії фронту.

"Це також здобуток українських Сил оборони, захисників фортеці Бахмут, які у важких умовах і важкою ціною, але вже понад 9 місяців стримують ворога і завдають йому втрат в живій силі і техніці", - підкреслив Юсов.

Заяви Пригожина

Нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вчергове заявив про нібито "взяття" Бахмута. При цьому подібні заяви в Україні спростували. Пригожин також заявив, що місто нібито передадуть під контроль підрозділів армії РФ.

Тим часом в ISW вважають, що "вагнерівці" не зможуть продовжувати далі вести бойові дії через виснаженість.

Ситуація у Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що українські бійці взяли Бахмут у пів оточення. Вони контролюють певні інфраструктурні, промислові об'єкти та приватний сектор в південно-західному районі міста, зокрема, район "Літак".

Нещодавно у ЗСУ повідомляли, що українські військові місцями просунулися ще на 200 метрів у Бахмутському районі.

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