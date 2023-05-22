Військовий з Бахмута розповів, що кажуть росіяни, яких беруть в полон
Російські окупанти, які потрапляють у полон ЗСУ постійно говорять одні й ті ж самі тези щодо свого перебування на війні в Україні. Їх риторика майже ніколи не змінюється, за винятком поодиноких випадків.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів т.в.о. командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов.
"Абсолютно нічого не змінюється. Можливо, в деяких випадках тези чимось поповнюються, але загалом те ж саме. Якщо це "регулярники", вони говорять про те, що вони приїхали на навчання, їм потрібно за щось виплачувати аліменти, годувати свою дитину, яка знаходиться в якійсь там Кубані", - сказав Кудряшов.
За словами військового, "вагнерівці" говорять, що на зоні з ними поводяться нечемно, посягають на їхню чоловічу гідність. А тут у них, мовляв, є шанс реабілітуватися і якось вибратись з в'язниці, таким чином наново прожити життя.
"В цілому, вони всі говорять, що на зоні, в Росії їх ґвалтують, а тут "нас хоч не гвалтують і є шанс, що хоча б і не будуть". Ось така історія, як би вона смішно не звучала, лунає з вуст кожного військовополоненого, який потрапляє до рук ЗСУ", - додав він.
Чи є ті росіяни, які кажуть, що вони звільняють Україну від нацистів?
Кудряшов зазначив, що такі випадки є, але вони поодинокі.
"Це реально промиті шизоїди, які переслухали пропаганди, які, в більшості, є імперськими націоналістами. Тому такі історії існують, але вони зовсім не популярні. Військовослужбовці РФ не відрізняються розумовими здібностями чи сміливістю, коли вони попадають в полон. Якщо є такі, це одиниці", - сказав майор ЗСУ.
Чи є окупанти, які самі здаються в полон?
За словами Кудряшова, такі випадки бувають. Зокрема, військовий згадав нещодавню історію зі здачею у полон російського зарагбника.
"Нещодавно була така історія. Ми висунули танк на позиції противника. Танк заїхав просто на позиції й почав закопувати всі фортифікації й бліндажі. Противник дуже злякався, довго думав, як здатися в полон танку. Врешті решт піхота, яка йшла за танком, допомогла військовослужбовцям країни-агресора здатися в полон", - розповів він.
Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов звернувся до російських військових. Він наголосив, що росіян можуть припинити участь у загарбницькій війні проти України та безпечно здатися в полон нашим Збройним силам.
Також раніше ми писали, що ЗСУ взяли в полон найманця приватної армії міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу. Полонений окупант розповів, що в ПВК потрапив після отримання повістки. Спочатку його відправили під Санкт-Петербуг, а потім під Бєлгород. Звідки відвезли на окупований Донбас нібито з "гуманітарною місією".
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