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ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Донецькій області (фото)

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Донецька область, Понеділок 22 травня 2023 19:22
ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Донецькій області (фото) Фото: Український військовий (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили позиції, де росіяни сховали свій склад боєприпасів. Десантникам вдалося знищити його разом з особовим складом окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники виявляли та корегували, а десантники знищували", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Донецькій області українські воїни ліквідували польовий склад окупантів.

"Окрім ворожого складу з боєприпасами, у повітря "злетіли" 5 загарбників та вантажівка", - додали у ДПСУ.

Ситуація у Донецькій області

На більшій частині території регіону тривають активні бойові дії. Російські війська штурмують позиції наших воїнів у районі Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки.

Також бойові дії тривають на Лиманському напрямку та під Вугледаром. Українські військові регулярно відбивають ворожі атаки, знищують техніку росіян та особовий склад окупантів.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 203 880 військових. Крім того, ЗСУ за добу знищили літак та 20 артилерійських систем.

За даними рейтингу Global Firepower, втрати Росії у війні в Україні є найбільшими втратами в будь-якій війні з часів Другої світової. Зокрема РФ втратила в Україні військо, як у 16 армій країн НАТО.

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