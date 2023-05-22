Українські військові змогли просунутися під Бахмутом за добу: у ЗСУ розкрили деталі

Українські захисники продовжують витісняти російських окупантів під Бахмутом. За добу їм удалося просунутися на 200-400 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни продовжують спроби повної окупації Бахмута, оскільки для них це є пріоритетною метою. Наразі ворог хоче захопити те місце, де українські підрозділи тримають оборону, - південно-західну частину міста.

"Водночас на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і, по можливості, в рамках нашої оборонної операції контратакувати його. Зокрема, за цю добу вдалося на різних ділянках від 200 до 400 метрів просунутися", - розповів Черевий.

Бої за Бахмут

Варто зауважити, що кілька днів тому російські окупанти почали заявляти про повну окупацію Бахмута. Офіційні представники України спростували такі вкиди та зазначили, що наші захисники продовжують обороняти частину міста.

При цьому у травні бійці ЗСУ розпочали успішне просування під Бахмутом. Вони змогли звільнити від росіян окремі позиції та продовжують поступове просування.

Більш детально про ситуацію навколо Бахмута в коментарі РБК-Україна розповів тимчасово виконуючий обов'язки командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов.