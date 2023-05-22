Робимо все, щоб рішення на літньому саміті НАТО "спрацювало" для України, - Зеленський

Україна робить усе можливе, аби на саміті НАТО у Вільнюсі було прийняте рішення, яке "спрацює" для нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, протягом цього та найближчих тижнів відбудуться нові зустрічі та переговори. Більшою мірою йдеться про візити партнерів до України. Очікується, що нові тижні принесуть ще більше зброї для наших захисників.

"Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яке спрацює. Подивимось, але, тим не менш, ми працюємо над цим", - сказав президент.

Зеленський також відзначив прийняття декларації від Парламентської асамблеї НАТО. Так, президент підкреслив, що речі назвали своїми іменами - йдеться про чітке визнання злочинів Росії проти України геноцидом та чітке засудження рашистської ідеології.

Окрім того, президент повідомив про підготовку до декількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах - тих, які найбільше підтримують Україну. Тому будуть і нові звернення для зміцнення наших зв’язків із партнерами.

"Така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту - будемо все це продовжувати. Щоразу більше результатів для України - ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування - все це обов’язково", - додав Зеленський.

Прагнення України вступити до НАТО

До НАТО не може приєднатися країна, яка перебуває у стані війни. Тому Україна матиме шанс вступити до Альянсу лише після завершення бойових дій.

Так, 11-12 липня пройде саміт НАТО у Вільнюсі. Україна не згодна на альтернативи членства в Альянсі, тому чекає від саміту "графіку вступу".

Більше про очікування України від саміту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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