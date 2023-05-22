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Буде ще гірше, але у вас є вибір: Буданов звернувся до російських військових

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Понеділок 22 травня 2023 14:55
Буде ще гірше, але у вас є вибір: Буданов звернувся до російських військових Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові можуть припинити участь у загарбницькій війні проти України та безпечно здатися в полон нашим Збройним силам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

"Вже більше року кремлівський режим не може досягти жодної мети, поставленої на початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових - до тих, кому пощастило вижити в "м'ясних штурмах" і розбитих окопах. Буде ще гірше. У вас є вибір - померти чи врятувати своє життя", - сказав він.

Так, в Україні діє державний проект "Хочу жити", який допомагає російським військовим безпечно здатися у полон ЗСУ.

За його словами, українські підрозділи вже вивели сотні російських солдатів через лінію фронту. Вони живуть у нормальних умовах під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста із триразовим харчуванням, можливістю дзвонити додому та отримувати посилки.

Буданов зазначив, що окупанти вважаються такими, що потрапили у полон в бою, тому Росія продовжує нараховувати їм бойові та зарплату. Вони також мають вибір - перечекати війну і повернутися додому, або не повертатися до РФ. Вони мають право просити притулок в Україні чи низці країн ЄС.

Здача в полон

Опір українців поступово зменшив запал росіян, тому частішають випадки, коли окупанти здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ, причому цілими групами.

Додамо, що проектом "Хочу жити" вже скористалися понад 1,2 млн людей.

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Главное управление разведки КИрило Буданов
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