Парламентська асамблея НАТО визнала злочини РФ проти України геноцидом
Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим країни-агресора - рашизмом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову постійної делегації України у ПА НАТО Єгора Чернєва.
Він повідомив, що на сесії асамблеї у Люксембурзі декларацію ухвалили одностайно.
"Крім того, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО", - написав Чернєв.
Він назвав декларацію дипломатичною перемогою Україну, у якій враховані всі наші ключові побажання щодо фінального тексту.
Зокрема, у декларації йдеться про підтримку міжнародного трибуналу, допомогу Україні до перемоги та після неї, засудження ідеології рашизму, відновлення територіальної цілісності, а також про санкції, репарації, план Маршалла та багато іншого.
"Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", - додав він.
Зазначимо, що раніше Парламентська асамблея Ради Європи визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.
Прагнення України приєднатися до НАТО
До Альянсу не може вступити країна, що перебуває у стані війни. З огляду на це, Україна зможе приєднатися до НАТО лише після завершення бойових дій.
Нагадаємо, що 11-12 липня пройде саміт НАТО у Вільнюсі. При цьому Україна не згодна на альтернативи членства в Альянсі, тому чекає від саміту "графіку вступу".
Більше про те, що очікує Україна від саміту - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.