Операция в Белгородской области и продвижение ВСУ под Бахмутом: новости за 22 мая

Вчера, 22 мая 2023, "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" начали рейд в Белгородскую область. А украинские защитники продолжают вытеснять российских оккупантов под Бахмутом и продвинулись на 400 метров.

Война России против Украины: последние новости

Операция в Белгородской области

"Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" приступили к рейду в Белгородскую область. По данным Главного управления разведки, целью таких действий является создание зоны безопасности для защиты украинцев.

Они, вероятно, расположились на территории около 5 квадратных километров. Бойцы "Русского добровольческого корпуса" во время операции в Белгородской области смогли захватить технику оккупантов.

Более подробно об операции в Белгородской области можете узнать в материале РБК-Украина.

Украинские военные смогли продвинуться под Бахмутом за сутки: в ВСУ раскрыли детали

Украинские защитники продолжают вытеснять российских оккупантов под Бахмутом. В сутки им удалось продвинуться на 200-400 метров.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, россияне продолжают попытки полной оккупации Бахмута, поскольку для них это является приоритетной целью. Враг хочет захватить то место, где украинские подразделения держат оборону, - юго-западную часть города.

"В то же время на флангах наши подразделения пытаются давить на врага и, по возможности, в рамках нашей оборонной операции контратаковать его. В частности, за эти сутки удалось на разных участках от 200 до 400 метров продвинуться ", - рассказал Череватый.

США могут стать главным гарантом безопасности для Украины, - WSJ

Страны Запада хотят предложить Украине модель гарантий безопасности типа той, которую имеет Израиль. Главным гарантом могут стать США.

В издании отмечается, что подготовку израильской модели гарантий безопасности для Украины подтвердил президент Польши Анджей Дуда и ряд неназванных западных чиновников.

По информации источников журналистов, концепцию израильской модели для Украины разработали еще в 2022 году руководитель офиса президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Бывший помощник Расмуссена Фабрис Потье рассказал, что США должны стать главным гарантом безопасности Украины. При этом собеседники WSJ рассказали, что гарантами могут стать Великобритания, Германия и Франция. Власть этих стран уже "согласна с подобным планом".

Парламентская ассамблея НАТО признала преступления РФ против Украины геноцидом

Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим страны-агрессора - рашизмом.

Глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев сообщил, что на сессии ассамблеи в Люксембурге декларацию приняли единогласно.

"Кроме того, ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса и согласует следующие конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО", - написал Чернев.

Он назвал декларацию дипломатической победой Украины, в которой учтены все наши ключевые пожелания относительно финального текста.

Нидерланды в ближайшее время начнут подготовку украинских летчиков на F-16

Правительство Нидерландов готово начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в ближайшее время.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра пока не хочет называть конкретную дату или срок старта обучения украинских пилотов. Пока он планирует проконсультироваться со своими коллегами из ЕС по этому вопросу.

"Но всегда было так, что после того, как мы принимали принципиальное решение, мы обычно очень быстро приступали к реализации", - добавил министр.

По данным США, обучение пилотов будет проходить в Европе. Глава МИД Нидерландов сказал, что страна тесно сотрудничает с Данией, Норвегией и Бельгией по обучению украинских пилотов.

Делаем все, чтобы решение на летнем саммите НАТО "сработало" для Украины, - Зеленский

Украина делает все возможное, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе было принято решение, которое сработает для нашего государства.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение этой и в ближайшие недели состоятся новые встречи и переговоры. В большей степени речь идет о визитах партнеров в Украину. Ожидается, что новые недели принесут еще большее оружие для наших защитников.

"Еженедельно добавляем содержание для Украины от саммита в Вильнюсе. Мы делаем все, чтобы решение на саммите для нас было таким, какое сработает. Посмотрим, но, тем не менее, мы работаем над этим", - сказал президент.

Два пункта. Кулеба рассказал при каких условиях Украина готова рассматривать мирные планы

Украина готова говорить о мирном плане урегулирования войны со всеми, если он будет основываться на двух принципах. Территории Украины не должны перейти России, а саму войну нельзя сейчас заморозить.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, наилучшую перспективу сейчас "формула мира" Украины.

"Мы говорим со всеми, у кого есть свои предложения, если эти предложения уважают два фундаментальных принципа", - сказал Кулеба.

Он пояснил, что не может быть основана ни на одном плане идея юридического или фактического перехода территорий Украины под контроль РФ. Также не может быть и речи о замораживании войны.

Данилов указал на единственное решение вопроса с безопасностью в Черном море

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что только деоккупация Крыма сможет обеспечить безопасность судоходства и свободной торговли в Черном море.

По его словам, именно деоккупация Крыма и статус Севастополя как современной и мощной военно-морской базы Украины сможет обеспечить безопасность судоходства в Черном море.

"Вопрос безопасности всего ближневосточного региона, безопасности судоходства и свободной торговли в Черном море невозможно решить без полной и безусловной деоккупации Крыма и статуса Севастополя как современной и мощной военно-морской базы Украины", - написал Данилов.

Экс-главреда NEXTA Протасевича помиловали в Беларуси

В Беларуси помиловали журналиста, одного из основателей Телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича. К этому режим Лукашенко приговорил его к восьми годам колонии усиленного режима.

Указано, что якобы Протасевич сам сообщил об этом провластным СМИ.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто отличная новость", - цитирует его "Белта".

В Украине до пятницы будет неустойчивая погода: прогноз на неделю

Погода в Украине на этой рабочей неделе, с 23 по 26 мая, будет дождливой. При этом местами ожидаются грозы и штормовой ветер.

По прогнозу синоптиков, к пятнице ожидается неустойчивая погода. Да, в Украине, кроме западных областей ожидаются кратковременные дожди. При этом местами прогнозируются грозы.

Также в Украине ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11+16 градусов, а в западной части +6+12 градусов. При этом температура днем составит +20+26 градусов.