Генштаб про втрати Росії в Україні за добу: літак, 720 окупантів та 20 артсистем
За даними на ранок понеділка, 22 травня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 203 880 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та 20 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 203880 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3785 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7407 (+9) од,
- артилерійських систем - 3278 (+20) од,
- РСЗВ - 565 (+1) од,
- засоби ППО - 327 (+0) од,
- літаків - 309 (+1) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2830 (+8),
- крилаті ракети - 1011 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6129 (+14) од,
- спеціальна техніка - 427 (+2)
Як повідомлялося, за даними рейтингу Global Firepower, втрати Росії у війні в Україні є найбільшими втратами в будь-якій війні з часів Другої світової. Зокрема РФ втратила в Україні військо, як у 16 армій країн НАТО.
Зазначимо, міністр оборони Олексій Резніков раніше заявляв, що окупаційні війська під Бахмутом втрачають по батальйону в день. При цьому загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч убитих та поранених.
Нагадаємо, за квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат російської армії на війні з Україною скоротився приблизно на 30% після винятково тяжких втрат у січні-березні.
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