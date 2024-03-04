Обстріл Одеси та напади хуліганів в Івано-Франківську: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 2 березня:

Новини за 3 березня:

Цинічний удар по Одесі

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Був зруйнований цілий під'їзд, 18 квартир.

Серед жертв російської атаки є діти, зокрема, немовлята. В Одесі та області оголосили траур за загиблими.

Надвечір в неділю в Одесі рятувальники завершили пошукову операцію на місці удару ворожого дрона в багатоповерхівку.

В результаті російської атаки загинули 12 людей, серед яких п'ятеро - діти.

Напад на людей в Івано-Франківську

Вранці неділі в соцмережах з'явилося відео, на якому невідомі молодики нападали на перехожих на вулицях Івано-Франківська. Серед їхніх жертв були й люди літнього віку. Молодики били своїх жертв та використовували при цьому газові балончики.

Після цього поліція Івано-Франківської області повідомила про відкриття кримінальної справи та роботу зі встановлення зловмисників.

Ввечері глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що поліція затримала учасників банди, яка нападала на перехожих.

Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО

Італія планує вивести зі Словаччини власну систему протиповітряної оборони, який торік був тимчасово переданий країні на заміну американській ППО Patriot.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він отримав відповідне повідомлення від уряду Італії щодо виведення системи ППО, яку "вони позичили нам на рік, вона буде виведена зі Словаччини, тому що вона їм потрібна деінде".

США з літаків скинули гуманітарну допомогу мешканцям Сектору Газа

Військові Сполучених Штатів Америки здійснили перше повітряне десантування гуманітарної допомоги в Газі.

Три американські літаки С-130 доставили понад 38 000 порцій їжі на територію, де, за даними ООН, чверть населення перебуває за крок від голоду.

ФСБ вербує українців у Придністров'ї

Представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації вербують громадян України, що незаконно перетнули кордон з "Придністровською Молдавською Республікою".

За даними ЦНС, з українців, що незаконно переткнули кордон росіяни намагаються витягти інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з "ПМР".

В Литві почнуть конфіскацію авто із російськими номерами

В заяві митного відомства зазначається, що на території Литви досі перебувають люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в Росії.

"До 11 березня вони повинні або зареєструвати транспортні засоби в Литві, або виїхати з ЄС", - йдеться в повідомленні митної служби країни.

Росіяни скинули авіабомбу на центр Курахового в Донецькій області

В неділю, 3 березня, росіяни скинули авіабомбу на центр міста Курахове в Донецькій області.

Серед постраждалих внаслідок удару по Кураховому є діти.

У Польщі розповіли про неофіційні переговори з ЄС щодо поступок для фермерів

Заступника глави МЗС Польщі запитали у програмі на радіо ZET про те, чи правдиві чутки, що Варшава веде непублічні переговори з Єврокомісією про звільнення від деяких положень "Зеленої угоди", оскільки польський сільськогосподарський ринок є найближчим до України, на що той відповів ствердно.

В мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки до та після окупації

У лютому ЗСУ вийшли з Авдіївки за наказом головкома Олександра Сирського для збереження особового складу.

На супутникових знімках зафіксована Авдіївка 17 лютого - у день, коли українські війська вийшли з міста.

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