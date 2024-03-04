Обстріл Одеси та напади хуліганів в Івано-Франківську: новини за вихідні

В ніч на суботу російські окупанти здійснили ракетний удар по багатоповерхівці в Одесі, а в неділю стало відомо про випадки хуліганства в Івано-Франківську.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна РФ проти України
Новини за 2 березня:
В Силах оборони розповіли про збиття "Шахедів" на півдні;
У Санкт-Петербурзі прогримів вибух, уламки дрона пошкодили будинок;
Військові ліквідували склад боєприпасів росіян в Олешках;
Росіяни поскаржилися на атаку дрона на поліцейських в Брянській області.
Новини за 3 березня:
В Міноборони РФ стверджують про атаку на окупований Крим і збиття десятків дронів;
Росіяни масовано обстріляли Покровськ ракетами;
ЗСУ знищили 37 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку;
Внаслідок удару по Одесі загинула родина військових з 7-місячною донькою.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.
В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Був зруйнований цілий під'їзд, 18 квартир.
Серед жертв російської атаки є діти, зокрема, немовлята. В Одесі та області оголосили траур за загиблими.
Надвечір в неділю в Одесі рятувальники завершили пошукову операцію на місці удару ворожого дрона в багатоповерхівку.
В результаті російської атаки загинули 12 людей, серед яких п'ятеро - діти.
Вранці неділі в соцмережах з'явилося відео, на якому невідомі молодики нападали на перехожих на вулицях Івано-Франківська. Серед їхніх жертв були й люди літнього віку. Молодики били своїх жертв та використовували при цьому газові балончики.
Після цього поліція Івано-Франківської області повідомила про відкриття кримінальної справи та роботу зі встановлення зловмисників.
Ввечері глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що поліція затримала учасників банди, яка нападала на перехожих.
Італія планує вивести зі Словаччини власну систему протиповітряної оборони, який торік був тимчасово переданий країні на заміну американській ППО Patriot.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він отримав відповідне повідомлення від уряду Італії щодо виведення системи ППО, яку "вони позичили нам на рік, вона буде виведена зі Словаччини, тому що вона їм потрібна деінде".
Військові Сполучених Штатів Америки здійснили перше повітряне десантування гуманітарної допомоги в Газі.
Три американські літаки С-130 доставили понад 38 000 порцій їжі на територію, де, за даними ООН, чверть населення перебуває за крок від голоду.
Представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації вербують громадян України, що незаконно перетнули кордон з "Придністровською Молдавською Республікою".
За даними ЦНС, з українців, що незаконно переткнули кордон росіяни намагаються витягти інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з "ПМР".
В заяві митного відомства зазначається, що на території Литви досі перебувають люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в Росії.
"До 11 березня вони повинні або зареєструвати транспортні засоби в Литві, або виїхати з ЄС", - йдеться в повідомленні митної служби країни.
В неділю, 3 березня, росіяни скинули авіабомбу на центр міста Курахове в Донецькій області.
Серед постраждалих внаслідок удару по Кураховому є діти.
Заступника глави МЗС Польщі запитали у програмі на радіо ZET про те, чи правдиві чутки, що Варшава веде непублічні переговори з Єврокомісією про звільнення від деяких положень "Зеленої угоди", оскільки польський сільськогосподарський ринок є найближчим до України, на що той відповів ствердно.
У лютому ЗСУ вийшли з Авдіївки за наказом головкома Олександра Сирського для збереження особового складу.
На супутникових знімках зафіксована Авдіївка 17 лютого - у день, коли українські війська вийшли з міста.
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