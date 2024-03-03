Окупанти намагаються посилити наступ під Авдіївкою: карти ISW

На фронті тривають позиційні бої на північний схід від Куп'янська, на Бахмутському напрямку, в районі Роботиного та Вербового. Російські окупанти намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки, трохи просунулися поблизу Кремінної та мали незначний успіх біля Кринок.

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Кремінної на тлі продовження позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна 2 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 і 2 березня, показують, що загарбники нещодавно просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної) і на південь від Білогорівки.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, озера Лиман і Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська біля Табаївки; на захід від Кремінної біля Ямполівки і Тернів; та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Повідомляється, що 2 березня війська РФ просунулися поблизу Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в Іванівське (на захід від Бахмута), але експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Позиційні бойові дії тривали на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки, на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки та на південь від Бахмута в районі Південного.

Війська РФ нещодавно просунулися під Авдіївку. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 і 2 березня, показують, що інтервенти просунулися в центральній і східній Орлівці (на захід від Авдіївки). Геолокаційні кадри, опубліковані 2 березня, показують, що війська РФ також наступали в Тоненьке (на захід від Авдіївки).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито витіснили Сили оборони з н.п. Тоненьке, але інші російські блогери заперечували заяви про те, що російські окупанти контролювали поселення. Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ нібито просунулися поблизу Степового (на північний захід від Авдіївки), Новобахмутівки (на північний захід від Авдіївки) та Невельського (на південний захід від Авдіївки), але аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичів, Семенівки та Степового; на захід від Авдіївки біля Тоненького; на південний захід від Авдіївки біля Водяного, Невельського та Первомайського.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська повністю провели ротацію частин бригади, яка два роки воювала на східному напрямку, і перекинули їх у тил для відновлення.

Повідомляється, що російське військове командування залучає додаткові елементи до наступальних операцій на захід від Авдіївки, що також свідчить про те, що війська РФ мають намір продовжувати свої зусилля, щоб просунутися якомога далі, перш ніж ЗСУ створять оборону, яку важко пробити, йдеться у звіті.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що військове командування РФ ввело в бій на напрямку Ласточкине - Тоненьке з резерву частини 74-ї гвардійської мотострілецької бригади. Він також сказав, що Москва, ймовірно, також найближчим часом перекине частини 348-го мотострілецького полку на Бердичівський або Новобахмутівський напрямок. Як зазначив Машовець, нещодавно під Горлівкою (на північний схід від Авдіївки) зосередилися підрозділи 348-го мотострілецького полку після відпочинку та перебудови.

У звіті ISW вказується, що востаннє аналітики спостерігали повідомлення про атаку елементів 90-ї танкової дивізії поблизу Авдіївки під час російського захоплення населеного пункту в середині лютого, але відтоді не спостерігала повідомлень про їх напад на захід чи північний захід від населеного пункту.

2 березня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися поблизу Новомихайлівки, Георгіївки та Красногорівки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень. Російський блогер заявив, що українські мінні поля на захід від Донецька ускладнюють наступальні операції військ РФ.

2 березня на ділянці адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії зіткнення не було. В Генштабі ЗСУ заявили, що війська РФ безуспішно атакували поблизу Урожайного (на південь від Великої Новосілки). Російське джерело стверджувало, що війська РФ нібито просунулися поблизу Марфополя (на південний захід від Великої Новосілки) та Гуляйполя, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

"Південна вісь"

2 березня тривали позиційні бої на заході Запорізької області в районі Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного). Відомий пов’язаний із Кремлем російський "воєнкор" стверджував, що поблизу Роботиного спостерігається затишшя, а в Генштабі ЗСУ повідомили лише про одну невдалу атаку росіян в цьому районі.

Війська РФ нещодавно досягли незначних успіхів поблизу Кринок на тлі триваючих позиційних боїв на східному (лівому) березі Херсонської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 березня, показують, що загарбники нещодавно досягли незначних успіхів у Кринках.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ у вечірньому зведенні 2 березня, на фронті протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень. Зазначалося, що російські окупанти продовжували атакували позиції Сил оборони на низці напрямків.

Додамо, що вчора вранці у військовому командуванні розповіли, що бійці ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 960 російських інтервентів, а також Сили оборони знищили ще один літак ворога. Так, загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення в нашу країну склали вже близько 415 640 солдатів.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони вибили ворога з Орлівки та Красногорівки на сході України.