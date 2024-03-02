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В Силах оборони розповіли про збиття "Шахедів" на півдні і наслідки ворожої атаки в Одесі

Субота 02 березня 2024 06:50
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В Силах оборони розповіли про збиття "Шахедів" на півдні і наслідки ворожої атаки в Одесі Фото: наслідки російської атаки "Шахедами" по Одесі (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники у ніч проти 2 березня запустили по Одесі та області 8 ударних дронів типу "Шахедів" з акваторії Чорного моря. З них 7 були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але 1 безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську 9-поверхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

Зазначається, що підрозділи ППО протягом години "в інтенсивному режимі відбивали цю атаку" на Одеську область.

"7 цілей було знищено. Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-ти поверховий будинок спального району", - передали військові.

Наслідки влучання, відео і фото

Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована

Наразі відомо про одну загиблу людину та сім постраждалих, серед яких вагітна жінка та маленька дитина.

Станом на зараз триває пошуково-рятувальна операція, за попередніми даними під завалами можуть бути люди.

Атака дронами-камікадзе вночі 2 березня

Нагадаємо, в Україні ввечері у п'ятницю почали оголошувати сигнали повітряної тривоги у різних областях. Причиною стала чергова повітряна атака з боку російських загарбників, які запустили безпілотники по типу "Шахед".

Пізніше стало відомо, що в Одеській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони через атаку "Шахедів". У місті були щонайменше два вибухи. В Одеській ОВА та мерії розповіли про наслідки влучання, про одного загиблого та сімох постраждалих, а також показали фото та відео з місця події.

Також повідомлялося, що близько опівночі в Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Як пізніше розповіли в мерії та в ОВА, був "приліт" в одному з районів міста, виникла пожежа, і зафіксовано загоряння двох авто, у кількох багатоповерхівках вибито вікна, є пошкодження гаражів, даних про постраждалих немає.

Як розповіли пізніше в поліції Харківської області, ворожі дрони вдарили по житловому району в Харкові та приватному будинку у селищі Великий Бурлук. В останньому загинув цивільний 76-річний чоловік.

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Одеса Харків Атака дронів
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