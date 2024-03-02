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Росіяни поскаржилися на атаку дрона на поліцейських в Брянській області

Росія, Субота 02 березня 2024 17:46
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Росіяни поскаржилися на атаку дрона на поліцейських в Брянській області Ілюстративне фото: Росіяни поскаржилися на атаку дрона (рос ЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти поскаржились на атаку дрона в Брянській області. За їх словами нібито було поранено слідчих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Слідчого комітету Російської Федерації.

Росіяни заявили, що нібито, під час роботи слідчої групи СК Росії у прикордонній зоні Брянської області, вони зазнали атаки БПЛА.

У СК стверджують, що слідчий і слідчий-криміналіст дістали поранення, а ще двоє співробітників відомства контужені внаслідок детонації вибухового пристрою, скинутого з дрона.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 березня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 415 640 військових.

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