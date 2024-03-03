ЗСУ знищили 37 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку: яка ситуація

Протягом минулої доби, 2 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 393 особи. Також наші воїни знищили 37 одиниць техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 14 авіаударів;

провів 43 бойових зіткнення;

здійснив 950 артобстрілів. Авдіївський напрямок Відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області. Новопавлівський напрямок Сили оборони відбили 25 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Оріхівський напрямок Відбито 4 атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області. Досягнення наших воїнів Втрати ворога склали 393 особи. Сили оборони знищили 37 одиниць техніки росіян, зокрема: 7 танків;

7 ББМ;

7 артсистем;

15 автомобілів;

1 одиниця спецтехніки. "Сили оборони України знищили ще 4 важливих об’єкти ворога. Нейтралізовано або знищено 338 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 березня, українські воїни ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 416 800 військових.