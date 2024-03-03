ЗСУ знищили 37 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку: яка ситуація
Протягом минулої доби, 2 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 393 особи. Також наші воїни знищили 37 одиниць техніки росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- завдав 14 авіаударів;
- провів 43 бойових зіткнення;
- здійснив 950 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
Відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони відбили 25 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.
Оріхівський напрямок
Відбито 4 атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
Втрати ворога склали 393 особи. Сили оборони знищили 37 одиниць техніки росіян, зокрема:
- 7 танків;
- 7 ББМ;
- 7 артсистем;
- 15 автомобілів;
- 1 одиниця спецтехніки.
"Сили оборони України знищили ще 4 важливих об’єкти ворога. Нейтралізовано або знищено 338 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 березня, українські воїни ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 416 800 військових.
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