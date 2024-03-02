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У Санкт-Петербурзі прогримів вибух, уламки дрона пошкодили будинок

Санкт-Петербург, Субота 02 березня 2024 07:32
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У Санкт-Петербурзі прогримів вибух, уламки дрона пошкодили будинок Фото: у Санкт-Петербурзі уламки безпілотника пошкодили будинок (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У Санкт-Петербурзі пролунав потужний вибух. Внаслідок падіння уламків безпілотника, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що внаслідок вибуху постраждав будинок на Піскаревському проспекті, 161.

За словами місцевих жителів, рано вранці вони побачили у небі яскравий спалах і почули гучний звук вибуху. Перед цим вони чули в небі звук мотора.

Жителі Піскаревського проспекту повідомили, що уламки, ймовірно, БПЛА, впали поруч з одним із будинків. Попередньо, вибито вікна у квартирі.

Наразі інформація про постраждалих відсутня.

ЗМІ зазначають, що метою атаки могла бути ТЕЦ або нафтобаза "Ручьи", що розташована за кілометр від пошкодженого будинку.

Удари по об'єктах в Росії

В ніч на 24 лютого у Курській і Тульській областях РФ працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито атаку дронів. Повідомлялося про збиття двох БпЛА.

Також у російському місті Липецьк прогриміла низка вибухів, після чого на території місцевого металургійного комбінату виникла пожежа. Підприємство атакували безпілотники.

Вночі 25 лютого росіяни заявили про атаку дронів над Білгородською областю та акваторією Чорного моря.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що низкою атак по нафтопереробних підприємствах, спецслужбі вдалося за останні кілька місяців значно скоротити експорт російських нафтопродуктів. Він назвав нафтопереробні підприємства РФ законними цілями України.

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