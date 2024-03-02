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ФСБ вербує українців у Придністров'ї, - ЦНС

Придністров'я, Субота 02 березня 2024 20:45
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ФСБ вербує українців у Придністров'ї, - ЦНС Фото: ФСБ вербує українців у Придністров'ї (24.tv)
Автор: Каріна Левицька

Представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації вербують громадян України, що незаконно перетнули кордон з "Придністровською Молдавською Республікою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, з українців, що незаконно переткнули кордон росіяни намагаються витягти інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з "ПМР".

Також їх схиляють до роботи у якості позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі, в іншому випадку погрожують повернути назад в Україну.

"Такі ворожі дії вкотре демонструють, що "ПМР" позбавлена суб’єктності і є фактично територією окупованою ЗС РФ, тому закликаємо українців не відвідувати “республіку” незалежно від законності шляху добирання", - наголосили в ЦНС.

Ситуація в Придністров'ї

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що депутати так званої "Придністровської Молдавської Республіки" проситимуть Росію про входження до її складу на з'їзді 28 лютого.

Пізніше такі чутки не підтвердилися - депутати закликали Росію лише про "захист" від Молдови.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна розповів, що такий результат не виправдав очікувань Росії.

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