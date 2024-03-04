Обстрел Одессы и нападения хулиганов в Ивано-Франковске: новости за выходные

В ночь на субботу российские оккупанты осуществили ракетный удар по многоэтажке в Одессе, а в воскресенье стало известно о случаях хулиганства в Ивано-Франковске.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины
Новости за 2 марта:
В Силах обороны рассказали о сбитии "Шахедов" на юге;
В Санкт-Петербурге прогремел взрыв, обломки дрона повредили здание;
Военные ликвидировали состав боеприпасов россиян в Олешках;
Россияне пожаловались на атаку дрона на полицейских в Брянской области.
Новости за 3 марта:
В Минобороны РФ утверждают об атаке на оккупированный Крым и сбитии десятков дронов;
Россияне массированно обстреляли Покровск ракетами;
ВСУ уничтожили 37 единиц техники россиян на Таврическом направлении;
В результате удара по Одессе погибла семья военных с 7-месячной дочерью.
Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.
В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Был разрушен целый подъезд, 18 квартир.
Среди жертв российской атаки есть дети, в частности, младенцы. В Одессе и области объявили траур по погибшим.
К вечеру в воскресенье в Одессе спасатели завершили поисковую операцию на месте удара вражеского дрона в многоэтажку.
В результате российской атаки погибли 12 человек, среди которых пятеро - дети.
Утром воскресенья в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные молодые люди нападали на прохожих на улицах Ивано-Франковска. Среди их жертв были и люди пожилого возраста. Молодые люди били своих жертв и использовали при этом газовые баллончики.
После этого полиция Ивано-Франковской области сообщила об открытии уголовного дела и работе по установлению злоумышленников.
Вечером глава Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук рассказала, что полиция задержала участников банды, которая нападала на прохожих.
Италия планирует вывести из Словакии собственную систему противовоздушной обороны, которая в прошлом году была временно передана стране на замену американской ПВО Patriot.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он получил соответствующее сообщение от правительства Италии о выводе системы ПВО, которую "они одолжили нам на год, она будет выведена из Словакии, потому что она им нужна в другом месте".
Военные Соединенных Штатов Америки осуществили первое воздушное десантирование гуманитарной помощи в Газе.
Три американских самолета С-130 доставили более 38 000 порций еды на территорию, где, по данным ООН, четверть населения находится в шаге от голода.
Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации вербуют граждан Украины, незаконно пересекших границу с "Приднестровской Молдавской Республикой".
По данным ЦНС, из украинцев, незаконно пересекших границу, россияне пытаются извлечь информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с "ПМР".
В заявлении таможенного ведомства отмечается, что на территории Литвы до сих пор находятся люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России.
"До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо уехать из ЕС", - говорится в сообщении таможенной службы страны.
В воскресенье, 3 марта, россияне сбросили авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области.
Среди пострадавших в результате удара по Кураховому есть дети.
Заместителя главы МИД Польши спросили в программе на радио ZET о том, правдивы ли слухи, что Варшава ведет непубличные переговоры с Еврокомиссией об освобождении от некоторых положений "Зеленого соглашения", поскольку польский сельскохозяйственный рынок является ближайшим к Украине, на что тот ответил утвердительно.
В феврале ВСУ вышли из Авдеевки по приказу главкома Александра Сырского для сохранения личного состава.
На спутниковых снимках зафиксирована Авдеевка 17 февраля - в день, когда украинские войска вышли из города.
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