Обстрел Одессы и нападения хулиганов в Ивано-Франковске: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 2 марта:

Новости за 3 марта:

Цинический удар по Одессе

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Был разрушен целый подъезд, 18 квартир.

Среди жертв российской атаки есть дети, в частности, младенцы. В Одессе и области объявили траур по погибшим.

К вечеру в воскресенье в Одессе спасатели завершили поисковую операцию на месте удара вражеского дрона в многоэтажку.

В результате российской атаки погибли 12 человек, среди которых пятеро - дети.

Нападение на людей в Ивано-Франковске

Утром воскресенья в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные молодые люди нападали на прохожих на улицах Ивано-Франковска. Среди их жертв были и люди пожилого возраста. Молодые люди били своих жертв и использовали при этом газовые баллончики.

После этого полиция Ивано-Франковской области сообщила об открытии уголовного дела и работе по установлению злоумышленников.

Вечером глава Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук рассказала, что полиция задержала участников банды, которая нападала на прохожих.

Италия решила забрать из Словакии свою систему ПВО

Италия планирует вывести из Словакии собственную систему противовоздушной обороны, которая в прошлом году была временно передана стране на замену американской ПВО Patriot.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он получил соответствующее сообщение от правительства Италии о выводе системы ПВО, которую "они одолжили нам на год, она будет выведена из Словакии, потому что она им нужна в другом месте".

США с самолетов сбросили гуманитарную помощь жителям Сектора Газа

Военные Соединенных Штатов Америки осуществили первое воздушное десантирование гуманитарной помощи в Газе.

Три американских самолета С-130 доставили более 38 000 порций еды на территорию, где, по данным ООН, четверть населения находится в шаге от голода.

ФСБ вербует украинцев в Приднестровье

Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации вербуют граждан Украины, незаконно пересекших границу с "Приднестровской Молдавской Республикой".

По данным ЦНС, из украинцев, незаконно пересекших границу, россияне пытаются извлечь информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с "ПМР".

В Литве начнут конфискацию авто с российскими номерами

В заявлении таможенного ведомства отмечается, что на территории Литвы до сих пор находятся люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России.

"До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо уехать из ЕС", - говорится в сообщении таможенной службы страны.

Россияне сбросили авиабомбу на центр Курахово в Донецкой области

В воскресенье, 3 марта, россияне сбросили авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области.

Среди пострадавших в результате удара по Кураховому есть дети.

В Польше рассказали о неофициальных переговорах с ЕС по поводу уступок для фермеров

Заместителя главы МИД Польши спросили в программе на радио ZET о том, правдивы ли слухи, что Варшава ведет непубличные переговоры с Еврокомиссией об освобождении от некоторых положений "Зеленого соглашения", поскольку польский сельскохозяйственный рынок является ближайшим к Украине, на что тот ответил утвердительно.

В сети появились спутниковые снимки Авдеевки до и после оккупации

В феврале ВСУ вышли из Авдеевки по приказу главкома Александра Сырского для сохранения личного состава.

На спутниковых снимках зафиксирована Авдеевка 17 февраля - в день, когда украинские войска вышли из города.

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