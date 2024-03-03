В мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки до та після окупації

В мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки Донецької області до та після вторгнення Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Донбасс Реалии"

На перших фото видно, як виглядала Авдіївка до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На останньому фото видно Авдіївку вже 17 лютого - у день, коли українські війська вийшли з міста після 4 місяців активного російського наступу на місто.

Історія Авдіївки

Вперше росіяни захопили Авдіївку ще у квітні 2014 року, однак військові Збройних сил України витіснили їх з міста 28 липня того ж року.

Проте від початку повномасштабного російського вторгення в Україну, Авдіївка завжди перебувала під вогнем, через свою максимальну близькість з окупованим Донецьком.

Перші бої почалися 24 лютого, однак ЗСУ довго вдавалось відбивати атаки ворога.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. В лютому Третя штурмова бригада заявила, що її військових передислокували в район міста для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

За словами Тарнавського за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції втрати ворога склали більше 47 тисяч військових.

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