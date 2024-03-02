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В Одесі та області оголосили траур за загиблими внаслідок російської атаки

Одеса, Субота 02 березня 2024 12:59
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В Одесі та області оголосили траур за загиблими внаслідок російської атаки Фото: в Одесі та області оголосили траур на 3 березня (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Траур за загиблими внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці оголосили в Одесі та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

"У звʼязку з людськими втратами через російську дронову атаку завтра в Одесі та області оголошено траур", - повідомив він.

Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Одесі під завалами будинку на рівні першого поверху виявили тіло четвертої жертви. Триває деблокація тіла, на місці трагедії продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Станом на 13:00 відомо про чотирьох загиблих, серед жертв дитина. Постраждали вісім осіб, зокрема, дитини. Врятовано п'ять осіб.

Обстріл України 2 березня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Були зруйновані 18 квартир. Раніше голова Одеські ОВА Олег Кіпер повідомив про те, кількість жертв внаслідок атаки зросла до трьох осіб. З-під завалів дістали тіло дитини.

У Харкові вночі також був "приліт", місто атакували дрони. Були пошкоджені будинки, спалахнули два авто.

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