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Детонувало до ранку. Військові ліквідували склад боєприпасів росіян в Олешках (відео)

Херсонська область, Субота 02 березня 2024 16:34
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Детонувало до ранку. Військові ліквідували склад боєприпасів росіян в Олешках (відео) Ілюстративне фото: військові ліквідували склад боєприпасів росіян (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові ліквідували склад боєприпасів російських окупантів в Олешках Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 11 бригаду Національної гвардії України.

Військові пояснили, що за даними розвідки, в приміщенні промислового призначення, міста Олешки Херсонської області, військові РФ облаштували склад боєкомплекту.

"Після філігранного влучання аеророзвідниками 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на складі зайнялася пожежа", - повідомили в бригаді.

За інформацією військових, масштабна пожежа з детонацією боєприпасів відбувалася всю ніч до ранку.

Нагадаємо, що наприкінці січня російські війська в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області влаштували хаотичну стрілянину і вбили людину.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 березня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 415 640 військових.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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