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Нападали на перехожих. В Івано-Франківську затримали банду хуліганів

Івано-Франківськ, Неділя 03 березня 2024 17:02
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Нападали на перехожих. В Івано-Франківську затримали банду хуліганів Фото: В Івано-Франківську затримали банду хуліганів (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В Івано-Франківську затримали учасників банди, яка нападала на перехожих. Відео з нападами хуліганів з'явилися сьогодні у соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук в Facebook.

"Правоохоронці оперативно встановили учасників правопорушень та одну жінку - потерпілу. Хулігани доставлені до місцевого управління поліції та дають визнавальні покази", - розповіла Онищук.

Глава ОВА зазначила, що спільно з керівництвом правоохоронних органів області вона провела нараду, на якій обговорили ситуацію щодо недопущення в області таких проявів в майбутньому.

Напади на людей в Івано-Франківську

Вранці в соцмережах з'явилося відео, на якому невідомі молодики нападали на перехожих на вулицях Івано-Франківська. Серед їхніх жертв були й люди літнього віку. Молодики били своїх жертв та використовували при цьому газові балончики.

Після цього поліція Івано-Франківської області повідомила про відкриття кримінальної справи та роботу зі встановлення зловмисників.

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