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Росіяни масовано обстріляли Покровськ ракетами: фото наслідків

Покровськ, Неділя 03 березня 2024 10:34
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Росіяни масовано обстріляли Покровськ ракетами: фото наслідків Фото: росіяни масовано обстріляли Покровськ ракетами (t.me/pokrovskonline)
Автор: Наталія Юрченко

Покровськ Донецької області опинився під масованим обстрілом. Окупанти вдарили ракетами по житловому мікрорайону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Покровську міську військову адміністрацію у Telegram.

Росіяни вдарили по місту ракетами зранку 3 березня. "Прильоти" були у житловому секторі.

Внаслідок атаки пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три приватних домогосподарства та два заклади освіти. На щастя, без загиблих.

"Станом на 8.00 до контактного центру вже надійшло близько 50 звернень щодо пошкоджень приміщень. Робота триває", - йдеться у повідомленні.

Фото: росіяни масовано обстріляли Покровськ ракетами (t.me/pokrovskonline)

Цинічний удар по Одесі 2 березня

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Був зруйнований цілий під'їзд, 18 квартир.

Станом на 10:30 відомо вже про десятьох загиблих внаслідок атаки. Серед жертв російської атаки є троє дітей, зокрема, немовлята. В Одесі та області оголосили траур за загиблими.

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