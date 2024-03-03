ua en ru
Нд, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі завершили пошукову операцію на місці удару дрона

Одеса, Неділя 03 березня 2024 21:02
UA EN RU
В Одесі завершили пошукову операцію на місці удару дрона Фото: в Одесі завершили пошуки на місці удару дрона (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі рятувальники завершили пошукову операцію на місці удару ворожого дрона в багатоповерхівку. В результаті російської атаки загинули 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Внаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинуло 12 людей, пʼятеро з них - діти", - заявив Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, серед загиблих 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому в липні мало виповнитися 10 років.

Удар росіян по Одесі

В ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. В результаті атаки ворожий дрон влучив в одну з одеських багатоповерхівок, що спричинило руйнування 18 квартир. Рятувальники два дні працювали на місці, розбираючи завали.

В результаті ворожої атаки на Одесу, зокрема загинула сім'я військових з 7-місячною донькою.

Крім того, сьогодні ввечері під завалами будинку в Одесі знайшли тіла 10-річного хлопчика та 8-річної дівчинки. Вони були братом та сестрою, а тіло їх матері та сестрички дістали з-під завалів сьогодні зранку.

Як заявляв глава МЗС Литви, російська атака на Одесу є абсолютно жахливим вбивством українців. Для Росії мають бути негайні наслідки, наголошував він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Атака дронів Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни скинули авіабомбу на центр Курахового, багато поранених
Росіяни скинули авіабомбу на центр Курахового, багато поранених
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня