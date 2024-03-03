У Польщі розповіли про неофіційні переговори з ЄС щодо поступок для фермерів

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

Заступника міністра запитали у програмі на радіо ZET про те, чи правдиві чутки, що Варшава веде непублічні переговори з Єврокомісією про звільнення від деяких положень "Зеленої угоди", оскільки польський сільськогосподарський ринок є найближчим до України, на що той відповів ствердно.

Польський чиновник зазначив, що це стосуватиметься "всього, що тільки можливо, як із "Зеленої угоди", так і з напливу продуктів, які спричиняють постійний збій на ринку однієї або більшості країн".

"Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра, якщо це займе занадто багато часу, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокаду кордонів та мита в односторонньому порядку", - сказав Шейна.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів на кордоні з Україною. Таким чином вони нібито виступають проти "напливу продовольства" з України на польських ринок.

Блокування кордону польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску:

"Ягодин";

"Устилуг";

"Угринів";

"Рава-Руська";

"Шегині";

"Краківець".

Днями польський прем'єр заявив, що Варшава та Київ нібито обговорюють можливість тимчасового закриття спільного кордону для торгівлі. Однак в Україні обговорення такого питання заперечили.

Водночас президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна буде захищати свій бізнес, якщо не вдасться вирішити кризу на кордоні з Польщею.

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