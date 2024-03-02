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Сили оборони за допомогою дронів розповіли колаборантам про їхнє майбутнє, - ЦНС

Субота 02 березня 2024 01:54
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Сили оборони за допомогою дронів розповіли колаборантам про їхнє майбутнє, - ЦНС Фото: захисники попередили колаборантів про відповідальність (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях Сили оборони поширили дронами агітаційні матеріали з попередженням для колаборантів про кримінальну відповідальність за їхню діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Для доставки повідомлень були використані спеціальні БПЛА, що скинули листівки у місті Сватове в Луганській області, а також у населених пунктах тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей. Вони містять інформацію про кримінальну відповідальність за колабораціонізм.

Крім того, у листівках представники Сил оборони закликають українців, які опинилися в окупації, будь-що ігнорувати "вибори президента РФ".

Сили оборони за допомогою дронів розповіли колаборантам про їхнє майбутнє, - ЦНСФото: Центр національного спротиву (sprotyv.mod.gov.ua)

Ситуація на окупованих територіях України

Днями стало відомо, що Кремль завозить на окуповані території бойовиків із Куби та Нігерії.

Крім того, загарбники глушать інтернет і телефонний зв’язок в окупованих населених пунктах. Таким чином загарбники мають на меті приховати свої воєнні злочини.

Також окупанти зобов'язали встановити прапор РФ на всі навчальні заклади, розташовані на захоплених територіях України.

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