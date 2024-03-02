США з літаків скинули гуманітарну допомогу мешканцям Сектору Газа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США.

За даними командування, сьогодні, 2 березня, три американські літаки С-130 доставили понад 38 000 порцій їжі на територію, де, за даними ООН, чверть населення перебуває за крок від голоду.

The USA should stop providing bomb aid to Israel instead of providing air aid to Gaza! pic.twitter.com/Q8nLaRhibm — Volkan Albistan (@valbistan) March 2, 2024

"Ці повітряні десантування є частиною постійних зусиль, спрямованих на те, щоб доставити більше допомоги в Газу, в тому числі шляхом розширення потоку допомоги через наземні коридори та маршрути", - додали в США.

Мирні переговори Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, на початку лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Разом з тим США тиснуть на Нетаньягу з вимогою відкласти наступний етап військової операції, доки він не надасть детальних планів щодо захисту цивільного населення. За даними підконтрольного ХАМАС Міністерства охорони здоров'я, внаслідок бойових дій у Секторі Газа загинули понад 29 тисяч людей.

Хоча Байден підтримав право Ізраїлю на самооборону, він також закликав його уряд зробити більше, щоб уникнути загибелі цивільного населення.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван раніше заявив що представники Ізраїлю, США, Єгипту і Катару під час зустрічі в Парижі домовилися про "широкі контури" угоди про звільнення заручників в обмін на тимчасове припинення вогню.

В Ізраїлі пригрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до початку Рамадану (10 березня). При цьому Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафаху.

27 лютого президент США Байден висловив сподівання, що учасники переговорів забезпечать тимчасову паузу в бойових діях між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа. Він назвав переговори "близькими" і додав, що припинення вогню може розпочатися вже наступного понеділка.

Сьогодні ми писали, що нині ведуться перемовини щодо припинення вогню в Секторі Газа. Наразі ведуться розмови стосовно можливого "періоду тиші" строком на шість днів.

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