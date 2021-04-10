Новые карантинные зоны, Стерненко выпустили из-под стражи, умер принц Филипп: новости за 9 апреля
Министерство здравоохранения Украины обновило зоны карантина, Активиста Сергея Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест, умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 9 апреля, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- Министерство здравоохранения Украины обновило зоны карантина. По состоянию на 9 апреля, в "красной" зоне карантина 13 регионов.
- Харьковскую область внесли в "красную" зону карантина. С воскресенья, 11 апреля, в регионе будут действовать максимальные карантинные ограничения. Тем временем Ивано-Франковск вышел из "красной" зоны.
- Карантин в Херсоне решили еще больше ужесточить на пять дней.
- Мэр Киева Виталий Кличко призвал центральную власть ввести общенациональный локдаун. Также он выступил за ограничение межобластного сообщения. В ответ на это Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил вместе обратиться к президенту за назначением нового главы КГГА .
- Кабинет министров опубликовал постановление о выплатах ФОПам за "красную" зону карантина. Правительство определило перечень предпринимателей, которые смогут получить помощь в размере 8 тысяч гривен.
- Директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко заявил, что южноафриканский штамм коронавируса очень напоминает бразильский. Он является более смертоносным.
- После старта вакцинации в разных странах некоторые из них готовы принимать желающих из других стран для проведения иммунизации.
- Польша не смогла договориться с Китаем о поставке вакцин против коронавируса и отказалась от дальнейших попыток в этом направлении. Власти страны сослались на жесткие условия китайских производителей.
- Европейский регулятор по медицинским препаратам (EMA) рассматривает возможные связи между вакциной Johnson & Johnson против коронавируса и возникновением тромбов.
Эскалация на Донбассе: что происходит на востоке Украины
Ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине.
- Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России. Эту информацию имеют в своем распоряжении соответствующие органы Украины.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе, а также станет угрозой для ее государственности.
- В России заявили, что из-за эскалации ситуации на Донбассе есть угроза повторения трагедии в Сребренице. Россия якобы постарается это предотвратить.
- Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе. Переговоры прошли за день до визита президента Владимира Зеленского в Турцию.
- Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его сократить военное присутствие у границ Украины. Российский президент заявил ей, что это является внутренним делом РФ.
- Из-за стягивания войск России к украинской границе США направят два военных корабля в Черное море. Корабли пройдут через Босфор на следующей неделе.
Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп
Муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет. В Великобритании объявлен национальный траур. Королевская семья будет скорбеть 30 дней.
Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы принца, автоматически перешли к его старшему сыну Чарльзу.
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
Активиста Сергея Стерненко выпустили из-под стражи. Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Соответствующее решение принял Апелляционный суд Одессы. В приговоре по делу о похищении человека есть два фигуранта: Стерненко и Демчук, которого тоже суд принял решение освободить из-под стражи.
Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Курченко и силовиков-предателей: список
В пятницу, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.
В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса
Кабинет министров Украины разрешил некоторые препараты на основе каннабиса. Изолированный каннабидиол (изолята каннабидиол) изъяли из-под государственного контроля, как вещество, содержащее наркотические средства или психотропные вещества.
Соответствующее постановление от 7 апреля опубликована на правительственном портале. В документе сообщается, что к веществу изолированного канабидиолу (изолята канабидиола) настоящим постановлением мероприятия государственного контроля не устанавливаются.
Украинский суд арестовал яхту Медведчука
Херсонский городской суд арестовал яхту украинского народного депутата Виктора Медведчука. Она арестована за нарушение порядка въезда и выезда с оккупированного Крыма.
По данным источников, арест наложен на яхту "РОМАНС 1". Ее экипаж после оккупации полуострова в октябре 2017 года осуществил незаконный заход в закрытый порт "Ялта".
Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет
Министерство цифровой трансформации рекомендует украинцам переходить на ID-карты. Цифровизации внутренних паспортов-книжек не будет. Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.
Баник подчеркнул, что обработать такие колоссальные объемы данных почти нереально.
Резкое потепление, а потом снова мокрый снег: синоптик напугала капризами погоды
Погода в Украине решила побаловать жителей страны теплой и сухой погодой. На выходных во все области придет настоящая весна. Однако во второй половине следующей недели синоптики снова прогнозируют похолодание и мокрый снег.