После смерти принца Филиппа титул герцога Эдинбургского перешел к его старшему сыну Чарльзу
Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося 9 апреля супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа, автоматически перешли к его старшему сыну Чарльзу. Если он станет королем, то все титулы будут объединены с короной.
Об этом сообщила Геральдическая палата Великобритании.
"Эти титулы наследуются, и после кончины его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому. В том случае, если принц Уэльский или другой обладатель этих титулов станет королем, эти и все другие титулы будут объединены с короной", - говорится в заявлении палаты.
Отмечается, что принц Филипп был удостоен звания и титула Королевского Высочества 19 ноября 1947 года. На следующий день он был назначен герцогом Эдинбургским, графом Мерионетом и бароном Гринвичем из Гринвича в графстве Лондон. Звания принца он был удостоен 22 февраля 1957 года.
Принц Филипп и Елизавета II прожили в законном браке 73 года. У них четверо детей: наследник престола принц Чарльз, принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард.
Напомним, муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер, 9 апреля, в возрасте 99 лет. В Соединенном Королевстве объявили траур. В стране приспущены государственные флаги, в течение восьми дней не будут принимать законы, поскольку на этот период королева отходит от государственных дел.
Отметим, что в середине февраля принц Филипп был госпитализирован в рамках "меры предосторожности". Однако в марте ему сделали операцию на сердце, после чего 16 марта его выписали из больницы.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье Великобритании в связи с кончиной принца Филиппа.