После смерти принца Филиппа титул герцога Эдинбургского перешел к его старшему сыну Чарльзу

Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося 9 апреля супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа , автоматически перешли к его старшему сыну Чарльзу. Если он станет королем, то все титулы будут объединены с короной.

"Эти титулы наследуются, и после кончины его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому. В том случае, если принц Уэльский или другой обладатель этих титулов станет королем, эти и все другие титулы будут объединены с короной", - говорится в заявлении палаты.

Отмечается, что принц Филипп был удостоен звания и титула Королевского Высочества 19 ноября 1947 года. На следующий день он был назначен герцогом Эдинбургским, графом Мерионетом и бароном Гринвичем из Гринвича в графстве Лондон. Звания принца он был удостоен 22 февраля 1957 года.

Принц Филипп и Елизавета II прожили в законном браке 73 года. У них четверо детей: наследник престола принц Чарльз, принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард.