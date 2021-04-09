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Опубликовано постановление о выплатах ФОПам за карантин: кто получит помощь (список)

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 20:02
Опубликовано постановление о выплатах ФОПам за карантин: кто получит помощь (список) Фото: опубликовано постановление о выплатах ФОПам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров опубликовал постановление о выплатах ФОПам за "красную" зону карантина. Правительство определило перечень предпринимателей, которые смогут получить помощь в размере 8 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Кто может рассчитывать на помощь

Согласно тексту опубликованного документа, карантинные выплаты смогут получить те же самые предприниматели, которым помощь оказывалась во время зимнего локдауна. Правительство оставило перечень основных видов экономической деятельности, который действовал во время выплат в декабре-январе.

Однако помощь получат ФОПы не во всех зонах карантина. По 8 тысяч гривен смогут получить в регионе, где установлена "красная" зона карантина.

За выплатой можно обращаться в течение 30 дней со дня введения "красного" уровня. Если же человек работает в регионе, в котором такие ограничения уже были ранее, то отсчет этих 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона.

Опубликовано постановление о выплатах ФОПам за карантин: кто получит помощь (список)

Как получить помощь

Заявление на получение карантинных выплат можно сформировать и подать через веб-портал электронных услуг "Дия", а также с использованием мобильного приложения "Дия".

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серию и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты пособия - по стандарту IBAN.

Заявку можно будет подавать уже на следующей неделе.

Напомним, на выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен из госбюджета планируют выделить почти 3 млрд гривен. Таким образом помощь смогут получить свыше 360 тысяч украинцев.

Добавим, прошлой зимой карантинные выплаты получили почти полмиллиона украинцев. Тогда из госбюджета потратили 3,6 млрд гривен.

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