В Британии объявили национальный траур по принцу Филиппу

В Великобритании объявлен национальный траур в связи с кончиной мужа Елизаветы II принца Филлипа . Королевская семья будет скорбеть 30 дней.

В Британии приспущены флаги. В течение восьми дней в королевстве не будут принимать новых законов, так как на этот период королева отходит от государственных дел.

Отмечается, что после похорон королева продолжит скорбеть наедине, но вернется к своим государственным обязанностям. Члены королевской семьи будут соблюдать траур на протяжении 30 дней.

Во время национального траура члены парламента будут носить на рукавах траурные ленточки, мужчины будут в черных галстуках.