Нові карантинні зони, Стерненко випустили з-під варти, помер принц Філіп: новини за 9 квітня

Міністерство охорони здоров'я України оновило зони карантину, Активіста Сергія Стерненко випустили з-під варти під домашній арешт, помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 9 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

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Ескалація на Донбасі: що відбувається на сході України

Ситуація на сході України й поблизу українсько-російського кордону в останні тижні значно загострилася. Перемир'я фактично закінчилося, а РФ перекидає свої війська ближче до України.

Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер у п'ятницю, 9 квітня. Йому було 99 років. У Великобританії оголошено національний траур. Королівська сім'я буде скорбіти 30 днів.

Титул герцога Единбурзького, як і інші титули померлого принца Філіпа, автоматично перейшли до його старшого сина Чарльза.

Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт

Активіста Сергія Стерненка випустили з-під варти. Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відповідне рішення прийняв Апеляційний суд Одеси. У вироку у справі про викрадення людини є два фігуранти: Стерненко і Демчук, якого теж суд прийняв рішення звільнити з-під варти.

Зеленський запровадив санкції проти Януковича, Курченка і силовиків-зрадників: список

У п'ятницю, 9 квітня, президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників. Санкції запровадили, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича і олігарха Сергія Курченка.

В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу

Кабінет міністрів України дозволив деякі препарати на основі канабісу. Ізольований канабідіол (ізоляту канабідіолу) вилучили з-під державного контролю, як речовини, що містить наркотичні засоби або психотропні речовини.

У документі щодо змін до постанови Кабміну від 6 травня 2000 р. № 770 повідомляється, що до речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються.

Український суд заарештував яхту Медведчука

Херсонський міський суд заарештував яхту українського народного депутата Віктора Медведчука. Вона заарештована за порушення порядку в'їзду і виїзду з окупованого Криму.

За даними джерел, арешт накладено на яхту "РОМАНС 1". Її екіпаж після окупації півострова в жовтні 2017 року здійснив незаконний захід до закритого порту "Ялта".

Українцям рекомендують переходити на ID-карти. Цифровізації паспортів-книжок не буде

Міністерство цифрової трансформації рекомендує українцям переходити на ID-карти. Цифровізації внутрішніх паспортів-книжок не буде. Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг в Мінціфри Мстислав Баник.

Баник підкреслив, що обробити такі колосальні обсяги даних майже нереально.

Різке потепління, а потім знову мокрий сніг: синоптик налякала примхами погоди

Погода в Україні вирішила побалувати жителів країни теплою та сухою погодою. На вихідних у всі області прийде справжня весна. Однак у другій половині наступного тижня синоптики знову прогнозують похолодання і мокрий сніг.