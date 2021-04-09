Зеленский завтра посетит Турцию и встретится с Эрдоганом

В то же время турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя администрации турецкого лидера рассказало, что начало встречи Зеленского с Эрдоганом планируется в 9 часов утра в рамках украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.

Президенты планируют обсудить вопросы оборонного сектора, соглашение о свободной торговле и вопросы туризма.

Кроме того, как стало известно ранее, на следующей неделе Зеленский планирует совершить рабочую поездку в Париж. Глава государства хочет встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который участвует в нормандском формате переговоров по урегулированию на Донбассе.