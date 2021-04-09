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Шмыгаль резко ответил Кличко из-за локдауна: предложил урезать его полномочия

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 16:15
Шмыгаль резко ответил Кличко из-за локдауна: предложил урезать его полномочия Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил мэру Киева Виталию Кличко на просьбу ввести общенациональный локдаун в Украине. Он предложил вместе обратиться к президенту за назначением нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом он заявил в своем Facebook.

По словам Шмыгаля, в некоторых регионах после введения "красной зоны" карантина ситуация с распространением коронавируса выровнялась. Но столица до сих пор остается в ней, и городская власть должна сосредоточиться на том, как быстро пройти пик третьей волны COVID.

Премьер подчеркнул, что мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна.

"Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если ее цель - не политический пиар… Но если у мэра Киева, который также является главой городской администрации, другое мнение ... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - отметил Шмыгаль.

Отметим, сегодня Кличко выступил с требованием к правительству ввести настоящий общенациональный локдаун в Украине и запретить межобластное транспортное сообщение.

Ранее Шмыгаль в обращении к местным властям призывал их самостоятельно ужесточать карантинные ограничения и не ждать указаний сверху.

Напомним, с приходом к власти президента Владимира Зеленского его команда пыталась принять закон о столице, который разделит должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации. Но, как писало РБК-Украина, этим планам помешала пандемия.

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Новости Украины Политика Виталий Кличко КГГА Денис Шмыгаль Локдаун
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