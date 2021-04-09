Шмыгаль резко ответил Кличко из-за локдауна: предложил урезать его полномочия

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил мэру Киева Виталию Кличко на просьбу ввести общенациональный локдаун в Украине . Он предложил вместе обратиться к президенту за назначением нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом он заявил в своем Facebook .

По словам Шмыгаля, в некоторых регионах после введения "красной зоны" карантина ситуация с распространением коронавируса выровнялась. Но столица до сих пор остается в ней, и городская власть должна сосредоточиться на том, как быстро пройти пик третьей волны COVID.

Премьер подчеркнул, что мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна.

"Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если ее цель - не политический пиар… Но если у мэра Киева, который также является главой городской администрации, другое мнение ... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - отметил Шмыгаль.

Отметим, сегодня Кличко выступил с требованием к правительству ввести настоящий общенациональный локдаун в Украине и запретить межобластное транспортное сообщение.