ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинский суд арестовал яхту Медведчука

Новина українською → Херсон, Пятница 09 апреля 2021 15:45
Украинский суд арестовал яхту Медведчука Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Херсонский городской суд арестовал яхту украинского народного депутата Виктора Медведчука. Она арестована за нарушение порядка въезда и выезда с оккупированного Крыма.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в прокуратуре.

По данным источников, арест наложен на яхту "РОМАНС 1". Ее экипаж после оккупации полуострова в октябре 2017 года осуществил незаконный заход в закрытый порт "Ялта".

В то же время, по данным прокуратуры АР Крым и города Севастополя, на сегодня в уголовном деле о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию наложены аресты на 51 судно-нарушитель.

Напомним, ранее журналисты-расследователь Bihus.Info писали, что санкции против Медведчука не коснулись его шикарной яхты Royal Romance, стоимость которой оценивается в 200 млн долларов.

Санкции против Медведчука ввели в феврале 2021 года, на его имущество и активы в Украине наложен арест. Ограничения ввели за поставки нефтепродуктов на оккупированный Донбасс, еще одним решением поручено вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука" - участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виктор Медведчук Крым арест
NEWS
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине