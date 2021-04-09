Украинский суд арестовал яхту Медведчука

Херсонский городской суд арестовал яхту украинского народного депутата Виктора Медведчука . Она арестована за нарушение порядка въезда и выезда с оккупированного Крыма.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в прокуратуре.

По данным источников, арест наложен на яхту "РОМАНС 1". Ее экипаж после оккупации полуострова в октябре 2017 года осуществил незаконный заход в закрытый порт "Ялта".

В то же время, по данным прокуратуры АР Крым и города Севастополя, на сегодня в уголовном деле о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию наложены аресты на 51 судно-нарушитель.