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Замглавы ОП: к сожалению, нам стоит ожидать нового военного обострения

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 09:34
Замглавы ОП: к сожалению, нам стоит ожидать нового военного обострения Фото: в ОП считают, что стоит ждать нового обострения со стороны РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Андрей Василюк

Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России. Соответствующую информацию имеют в своем распоряжении соответствующие органы Украины.

Об этом в интервью "Левом берегу" сказал Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента, который отвечает за международное направление.

"К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур", - сказал Жовква в ответ на вопрос, стоит ли ожидать нового обострения военного противостояния.

Он отметил, что Офис президента в своей работе пользуется информацией соответствующих украинских структур и доводит ее до сведения украинских партнеров.

"В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обмениваться данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

Отметим, ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине. 8 апреля боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный погиб.

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