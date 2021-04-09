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Путин созвонился с Эрдоганом за день до визита Зеленского в Турцию. Обсудили Донбасс и Черное море

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 17:30
Путин созвонился с Эрдоганом за день до визита Зеленского в Турцию. Обсудили Донбасс и Черное море Фото: Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщают в пресс-службе Кремля.

Среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран, были конвенция Монтре о Черном море и ситуация на Донбассе.

Также сообщается, что Путин изложил Эрдогану российские подходы к разрешению ситуации на востоке Украины.

Президент РФ заявил, что минские договоренности 2015 года являются "безальтернативной основой" урегулирования ситуации на Донбассе. Также он обвинил Украину в уклонении от реализации Минских соглашений и "провокациях", которые якобы направлены на обострение обстановки на линии соприкосновения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский завтра, 10 апреля, с рабочим визитом посетит Турцию. В рамках поездки планируется встреча с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его сократить военное присутствие у границ Украины. Российский президент заявил ей, что это является внутренним делом РФ.

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